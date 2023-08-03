«المركزي المصري» يرفع أسعار الفائدة 1%

القاهرة - بوابة الوسط

قررت لجنة السياسات النقديـة للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

كما رفعت اللجنة سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

وأشار المركزي، في بيان، إلى استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع، مقارنةً بالتوقعات التي جرى عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023. وفي المقابل ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي.

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وأضاف أن توقعات معدلات التضخم تراجعت لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.

وفي 22 يونيو الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، بعد قراري فبراير ومايو الماضيين.