«المركزي المصري» يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي

القاهرة - بوابة الوسط

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي.

وبذلك، تظل أسعار الفائدة على الإيداع 18.25% والإقراض 19.25%.

- «المركزي المصري» يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

وهذا التثبيث الثالث هذا العام، حيث أبقى المركزي المصري على الفائدة دون تغيير في فبراير ومايو الماضيين.

وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، خلال مايو، إلى 32.7% مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 60% على أساس سنوي. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.3% في مايو الماضي.