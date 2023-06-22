  • Alwasat News
Atwasat

«المركزي المصري» يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 يونيو 2023, 08:34 مساء
«المركزي المصري» يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي
البنك المركزي المصري (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي.

وبذلك، تظل أسعار الفائدة على الإيداع 18.25% والإقراض 19.25%.

- «المركزي المصري» يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

وهذا التثبيث الثالث هذا العام، حيث أبقى المركزي المصري على الفائدة دون تغيير في فبراير ومايو الماضيين.

وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، خلال مايو، إلى 32.7% مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 60% على أساس سنوي. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.3% في مايو الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ثقب في الجحيم

ثقب في الجحيم
شاهد «في التسعين»: من يخلف حمدي بطاو؟.. ومهلة «كاف» لإرسال الأندية المشاركة أفريقيا

شاهد «في التسعين»: من يخلف حمدي بطاو؟.. ومهلة «كاف» لإرسال الأندية المشاركة ...
كاريكاتير حليم - مخيم جنين يقاوم الاحتلال

كاريكاتير حليم - مخيم جنين يقاوم الاحتلال
قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد التغطيات الخاصة لجولات الدور السداسي للتتويج بلقب «دورينا»

قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد التغطيات الخاصة لجولات الدور السداسي للتتويج بلقب ...
قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد الاستوديو التحليلي لمباريات الدور السداسي للتتويج بـ«دورينا»

قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد الاستوديو التحليلي لمباريات الدور السداسي للتتويج ...
قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد الاستوديو التحليلي لمباريات الدور السداسي للتتويج بـ«دورينا»

قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد الاستوديو التحليلي لمباريات الدور السداسي للتتويج ...
في تغير لسياستها الاقتصادية.. تركيا ترفع معدل الفائدة بنحو الضعف

في تغير لسياستها الاقتصادية.. تركيا ترفع معدل الفائدة بنحو الضعف
عروض سعودية تجبر برشلونة على الاستسلام في صفقة سيلفا

عروض سعودية تجبر برشلونة على الاستسلام في صفقة سيلفا
محكمة استئناف بنغازي ترفض طعن مؤسسة النفط على قرار الحجز الإداري على إيرادات النفط

محكمة استئناف بنغازي ترفض طعن مؤسسة النفط على قرار الحجز الإداري على إيرادات ...
رابطة الدوري الإنجليزي تدقق في تحايل محتمل في انتقالات لاعبي تشيلسي للأندية السعودية

رابطة الدوري الإنجليزي تدقق في تحايل محتمل في انتقالات لاعبي تشيلسي للأندية ...
قوات الاحتلال تقصف الضفة بالطيران المسير

قوات الاحتلال تقصف الضفة بالطيران المسير
المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين

المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين
رتاج السائح تحرز ذهبية رمي القرص في بطولة العرب لألعاب القوى

رتاج السائح تحرز ذهبية رمي القرص في بطولة العرب لألعاب القوى
حمدي بطاو يستقيل من تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم

حمدي بطاو يستقيل من تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم
الأهلي طرابلس يصل تونس استعدادا لبدء الدور السداسي والمنافسة على لقب «دورينا»

الأهلي طرابلس يصل تونس استعدادا لبدء الدور السداسي والمنافسة على لقب «دورينا»
«نسخة إلى الرأي العام»: حراس الفضيلة.. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

«نسخة إلى الرأي العام»: حراس الفضيلة.. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟
«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر (الجزء الثاني)

«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر (الجزء الثاني)
مصر: إيرادات قناة السويس تسجل 9.4 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها

مصر: إيرادات قناة السويس تسجل 9.4 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«فولكسفاغن» تسعى لزيادة مبيعاتها 7% سنويا
«فولكسفاغن» تسعى لزيادة مبيعاتها 7% سنويا
1.1 مليون حادثة سرقة للمحال التجارية في بريطانيا خلال عام
1.1 مليون حادثة سرقة للمحال التجارية في بريطانيا خلال عام
أستراليا تهدد «تويتر»: إما التصدي لخطاب الكراهية أو دفع غرامة كبيرة
أستراليا تهدد «تويتر»: إما التصدي لخطاب الكراهية أو دفع غرامة ...
صندوق النقد «ينجح» في تخصيص 100 مليار دولار للدول الفقيرة
صندوق النقد «ينجح» في تخصيص 100 مليار دولار للدول الفقيرة
في تغير لسياستها الاقتصادية.. تركيا ترفع معدل الفائدة بنحو الضعف
في تغير لسياستها الاقتصادية.. تركيا ترفع معدل الفائدة بنحو الضعف
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الجوية التركية تعلن صفقة طائرات كبرى
الخطوط الجوية التركية تعلن صفقة طائرات كبرى...
اجتماع دول «أوبك+».. مناقشات حادة وتوقعات صعبة لمستقبل الإنتاج
اجتماع دول «أوبك+».. مناقشات حادة وتوقعات صعبة لمستقبل ......
السعودية تعلن خفضا إضافيا في إنتاجها النفطي مقداره مليون برميل يوميا
السعودية تعلن خفضا إضافيا في إنتاجها النفطي مقداره مليون ......
«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح «رأسمالية القرن 21»؟
«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح ......
أسعار النفط تنخفض مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي
أسعار النفط تنخفض مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد ......
المزيد
«المركزي المصري» يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي
«المركزي المصري» يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية على ......
بايدن يستقبل مودي باستثمارات كبرى
بايدن يستقبل مودي باستثمارات كبرى...
«النواب الأميركي» يقر اتفاقية تجارية مع تايوان رغم استياء الصين
«النواب الأميركي» يقر اتفاقية تجارية مع تايوان رغم استياء ......
في تغير لسياستها الاقتصادية.. تركيا ترفع معدل الفائدة بنحو الضعف
في تغير لسياستها الاقتصادية.. تركيا ترفع معدل الفائدة بنحو ......
صندوق النقد «ينجح» في تخصيص 100 مليار دولار للدول الفقيرة
صندوق النقد «ينجح» في تخصيص 100 مليار دولار للدول الفقيرة...
المزيد