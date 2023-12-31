  • Alwasat News
Atwasat

استراتيجية لتطوير البورصة المصرية في 2024

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 ديسمبر 2023, 11:09 مساء
استراتيجية لتطوير البورصة المصرية في 2024
اللون الأخضر يكسو مؤشرات البورصة المصرية في جلسة سابقة. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت مصر، اليوم الأحد، استراتيچية من 7 محاور لتطوير بورصتها في العام 2024، بهدف تنشيط الطلب وتعزيز استثمارات المؤسسات والأفراد، بحسب بيان صادر عن البورصة المصرية اليوم.

وأشار البيان إلى أن رئيس مجلس إدارة البورصة أحمد الشيخ استعرض، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم استراتيچية التطوير، مشيرًا إلى أنها تتضمن تطويرًا شاملًا لنظم العمل في السوق.

حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «EGX30» عائدًا بنسبة 66%، خلال العام الجاري حتى 28 ديسمبر الجاري، وهو العائد الأعلى منذ عدة سنوات.

- صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 2.8%

مؤشرات البورصة المصرية
وارتفع رأس المال السوقي للبورصة إلى 1.66 تريليون جنيه بزيادة 73% عن العام 2022، بينما ارتفعت نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 16.4% وهي الأعلى منذ سنوات، بحسب البيان الذي نشرته جرائد محلية.

وقال مدبولي إن الحكومة تعوِّل كثيرًا على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار في عدد من الملفات المهمة أبرزها برنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول في البورصة، وهو ما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عن طريق سوق الأوراق المالية.

وتتضمن الاستراتيچية تقديم أدوات مالية جديدة تلبي مختلف احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية، كما تتضمن السماح لشركات السمسرة بالتعامل على أذون وسندات الخزانة في السوق الثانوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)
«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو

«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو
فوز الاتحاد المصراتي على البشائر وتأجيل مباراة الهلال والمروج بدوري الكرة الطائرة

فوز الاتحاد المصراتي على البشائر وتأجيل مباراة الهلال والمروج بدوري الكرة ...
كاريكاتير خيري - جرد سنوي!

كاريكاتير خيري - جرد سنوي!
«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة
الصداقة يحرز فوزه الأول على حساب الأنوار في «دورينا»

الصداقة يحرز فوزه الأول على حساب الأنوار في «دورينا»
مانشستر سيتي ينهي 2023 بانتصار مهم.. وفيلا يلحق بالصدارة في الـ«بريميرليغ»

مانشستر سيتي ينهي 2023 بانتصار مهم.. وفيلا يلحق بالصدارة في الـ«بريميرليغ»
عروض سعودية وإنجليزية وبرازيلية تنتظر فيرمينو بعد قرار مغادرة أهلي جدة

عروض سعودية وإنجليزية وبرازيلية تنتظر فيرمينو بعد قرار مغادرة أهلي جدة
منتخب السلة الليبي جاهز للكويت في ربع نهائي البطولة العربية

منتخب السلة الليبي جاهز للكويت في ربع نهائي البطولة العربية
دراسة: استخدام الذكاء الصناعي للتنبؤ بالحالة الصحية في المستقبل

دراسة: استخدام الذكاء الصناعي للتنبؤ بالحالة الصحية في المستقبل
في سنغافورة.. عائلة حرفيين تحافظ على تقليد يرجع لـ127 عاما

في سنغافورة.. عائلة حرفيين تحافظ على تقليد يرجع لـ127 عاما
الصابري يتعادل.. والحصادي يفوز ويعتلي صدارة بطولة ليبيا للشطرنج

الصابري يتعادل.. والحصادي يفوز ويعتلي صدارة بطولة ليبيا للشطرنج
هل يمكن تحويل «موستانغ جي تي» إلى سيارة رباعية الدفع؟

هل يمكن تحويل «موستانغ جي تي» إلى سيارة رباعية الدفع؟
الجيش الأميركي يعلن قتل طواقم 3 زوارق حوثية وإغراقها في البحر الأحمر

الجيش الأميركي يعلن قتل طواقم 3 زوارق حوثية وإغراقها في البحر الأحمر
الليبية ميار الوليد تتوج بذهبية بطولة تونس المفتوحة للشراع

الليبية ميار الوليد تتوج بذهبية بطولة تونس المفتوحة للشراع
10 أهداف في انطلاق الجولتين الثامنة والتاسعة من «دورينا»

10 أهداف في انطلاق الجولتين الثامنة والتاسعة من «دورينا»
بليحق: 30 حزبًا طالبوا عقيلة بالإسراع في إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة واحدة للإشراف عليها

بليحق: 30 حزبًا طالبوا عقيلة بالإسراع في إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة واحدة ...
الحلقة الرابعة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا.. جواسيس ثم تمهيد وغزو

الحلقة الرابعة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا.. جواسيس ثم تمهيد وغزو
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الولايات المتحدة تمدد إعفاء الصلب الأوروبي من رسوم جمركية عقابية
الولايات المتحدة تمدد إعفاء الصلب الأوروبي من رسوم جمركية عقابية
إلغاء رحلات قطارات «يوروستار» بسبب إغلاق سكك قرب لندن
إلغاء رحلات قطارات «يوروستار» بسبب إغلاق سكك قرب لندن
هل يشهد الاقتصاد الأميركي ركودا في 2024؟.. خبراء يجيبون
هل يشهد الاقتصاد الأميركي ركودا في 2024؟.. خبراء يجيبون
أوكرانيا: تصدير 13 مليون طن من البضائع عبر ممر البحر الأسود
أوكرانيا: تصدير 13 مليون طن من البضائع عبر ممر البحر الأسود
بلغاريا ورومانيا ستنضمان جزئيا إلى منطقة شنغن
بلغاريا ورومانيا ستنضمان جزئيا إلى منطقة شنغن
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيف مكنت «ناقلات الظل» روسيا من الالتفاف على العقوبات الأوروبية؟
كيف مكنت «ناقلات الظل» روسيا من الالتفاف على العقوبات ......
قيود على الدولار في العراق تربك الحياة اليومية
قيود على الدولار في العراق تربك الحياة اليومية...
صعود أسعار النفط العالمية.. خام «برنت» بـ76.4 دولار
صعود أسعار النفط العالمية.. خام «برنت» بـ76.4 دولار...
هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟
هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟...
أنغولا تنسحب من منظمة «أوبك»
أنغولا تنسحب من منظمة «أوبك»...
المزيد
استراتيجية لتطوير البورصة المصرية في 2024
استراتيجية لتطوير البورصة المصرية في 2024...
شي في خطاب رأس السنة: الاقتصاد الصيني بات أكثر قدرة على الصمود
شي في خطاب رأس السنة: الاقتصاد الصيني بات أكثر قدرة على ......
«ميرسك» الدنماركية للشحن تعلن تعليق مرور سفنها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة
«ميرسك» الدنماركية للشحن تعلن تعليق مرور سفنها في البحر ......
بلغاريا ورومانيا ستنضمان جزئيا إلى منطقة شنغن
بلغاريا ورومانيا ستنضمان جزئيا إلى منطقة شنغن...
أوكرانيا: تصدير 13 مليون طن من البضائع عبر ممر البحر الأسود
أوكرانيا: تصدير 13 مليون طن من البضائع عبر ممر البحر الأسود...
المزيد