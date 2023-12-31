استراتيجية لتطوير البورصة المصرية في 2024

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصر، اليوم الأحد، استراتيچية من 7 محاور لتطوير بورصتها في العام 2024، بهدف تنشيط الطلب وتعزيز استثمارات المؤسسات والأفراد، بحسب بيان صادر عن البورصة المصرية اليوم.

وأشار البيان إلى أن رئيس مجلس إدارة البورصة أحمد الشيخ استعرض، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم استراتيچية التطوير، مشيرًا إلى أنها تتضمن تطويرًا شاملًا لنظم العمل في السوق.

حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «EGX30» عائدًا بنسبة 66%، خلال العام الجاري حتى 28 ديسمبر الجاري، وهو العائد الأعلى منذ عدة سنوات.

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مؤشرات البورصة المصرية

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة إلى 1.66 تريليون جنيه بزيادة 73% عن العام 2022، بينما ارتفعت نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 16.4% وهي الأعلى منذ سنوات، بحسب البيان الذي نشرته جرائد محلية.

وقال مدبولي إن الحكومة تعوِّل كثيرًا على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار في عدد من الملفات المهمة أبرزها برنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول في البورصة، وهو ما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عن طريق سوق الأوراق المالية.

وتتضمن الاستراتيچية تقديم أدوات مالية جديدة تلبي مختلف احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية، كما تتضمن السماح لشركات السمسرة بالتعامل على أذون وسندات الخزانة في السوق الثانوية.