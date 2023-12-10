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العراق يرفض أي اتفاق يتضمن التخلي عن الوقود الأحفوري في ختام مؤتمر المناخ

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 ديسمبر 2023, 04:47 مساء
العراق يرفض أي اتفاق يتضمن التخلي عن الوقود الأحفوري في ختام مؤتمر المناخ
وزير البيئة العراقي جاسم عبدالعزيز حمادي. (الإنترنت)
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أكد العراق الأحد رفضه إدراج مسألة التخلي عن الوقود الأحفوري في الاتفاق النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» المنعقد في دبي.

وقال وزير البيئة العراقي جاسم عبدالعزيز حمادي خلال جلسة في مؤتمر «كوب 28»، إن «التخفيض التدريجي والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري والإلغاء التدريجي لإعانات الوقود الأحفوري، تتعارض مع مبادئ اتفاق باريس»، معتبرًا أن «ذلك يدمّر الاقتصاد العالمي ويزيد أوجه عدم المساواة في العالم»، بحسب «فرانس برس».

قبل يومين من موعد انتهاء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، مارس رئيسه الإماراتي سلطان الجابر الأحد مزيدًا من الضغوط على الدول المجتمعة في دبي لحل خلافاتها بشأن مستقبل الوقود الأحفوري، لكن لا يزال يتعيّن إقناع الدول المصدرة للنفط وفي مقدمتها السعودية.

وقال الجابر خلال مؤتمر صحفي مقتضب استغرق 11 دقيقة، «الفشل ليس خيارًا. نحن نسعى لتحقيق مصلحة الجميع»، قبل أن يجتمع الوزراء المتواجدون في مؤتمر كوب28، في «مجلس» تبعًا للتقاليد الإماراتية، لمناقشة الأمور المطروحة على قدم المساواة. ويُفترض أن تُختتم أعمال المؤتمر الثلاثاء.

عرقلة سعودية 
وأكد الجابر الذي يشغل أيضًا منصب رئيس شركة النفط الإماراتية العملاقة «أدنوك»، بوضوح أنه لن يقبل بحل وسط لا يتوافق مع «العلم» والحفاظ على هدف اتفاق باريس والمتمثل بحصر الاحترار المناخي في 1.5 درجة مئوية.

وأضاف «على الجميع أن يتحلوا بالمرونة... نحن بحاجة إلى إيجاد توافق في الآراء وأرضية مشتركة بشأن الوقود الأحفوري، بما في ذلك الفحم»، متباهيًا بأنه أول رئيس لمؤتمر للمناخ يدعو الأطراف إلى إدراج الوقود الأحفوري في الاتفاق النهائي للمؤتمر.

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ويرى المشاركون سواء انتموا إلى منظمات غير حكومية أم كانوا مندوبي دول، أن الاتفاق لم يكن يومًا أقرب إلى الإيذان ببداية نهاية النفط والغاز والفحم التي تعد الانبعاثات الناتجة عن حرقها منذ القرن التاسع عشر مسؤولة إلى حد كبير عن الاحترار العالمي الذي نشهده اليوم. لكن يظل عليهم إقناع الكتلة التي تقودها المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم.

ورأى ألدن ماير من مركز E3G للدراسات المناخية أن «السعوديين لن يقبلوا أي تسوية. ستمارس الولايات المتحدة والصين وأوروبا وآخرون ضغوطًا جيوسياسية هائلة عليهم للقول لهم إنه لا ينبغي أن يكونوا وحدهم السبب في فشل مؤتمر كوب28».

 مساعدات لدول الجنوب
ويعتمد الاتفاق النهائي أيضًا على التعهدات المقدمة للدول الناشئة مثل الهند، التي ما زالت تنتج ثلاثة أرباع احتياجاتها من الكهرباء عن طريق حرق الفحم... وللدول النامية التي تطالب الدول الغنية بتخصيص الأموال لمساعدتها على تركيب محطات الطاقة الشمسية أو توربينات الرياح التي تحتاجها.

كررت المبعوثة الألمانية للمناخ جنيفر مورغان الأحد قولها «نحن بحاجة إلى صيغة قوية بشأن التخلي عن الوقود الأحفوري، تتماشى مع إبقاء الاحترار عند 1.5 درجة مئوية». وأضافت: «وفي الوقت نفسه، من الواضح أن الدول الأقل نموا لن تكون قادرة على التحرك بالسرعة نفسها مثل القوى الاقتصادية الكبرى في مجموعة العشرين».

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