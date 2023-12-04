سلطان الجابر يؤكد دعوته لخفض الانبعاثات بنسبة 43% العام 2030

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب28» الإماراتي سلطان الجابر اليوم الإثنين في رد على منتقديه احترامه لتوصيات العلماء بشأن تغير المناخ ودعوته لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 43% بحلول العام 2030.

وقال سلطان الجابر في اليوم الخامس للمؤتمر، بمؤتمر صحفي دعا إليه رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ جيم سكيا، «نحن هنا لأننا نؤمن بالعلم ونحترمه... كل أعمال الرئاسة تتركز وتتمحور على العلم».

ونقلت جريدة «ذي غارديان» البريطانية الأحد عن الجابر قوله «لا توجد دراسة علمية ولا سيناريو يقول إن التخلص من الوقود الأحفوري سيسمح لنا بالوصول إلى 1.5 درجة مئوية، هذه الدرجة هي النجم الذي اهتدي به. وخفض الوقود الأحفوري والتخلي عنه هو في رأيي أمر لا مفر منه. إنه ضروري. ولكن علينا أن نكون جادين وعمليين».

حصر ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية

وتحدث رئيس شركة النفط الوطنية الإماراتية (أدنوك) سلطان الجابر عبر الإنترنت في إطار مبادرة نظمتها منظمة «She Changes Climate» مع روبنسون، رئيسة مجموعة الحكماء الناشطين من أجل السلام وحقوق الإنسان، وردًا على سؤال بشأن تصريحه هذا خلال مؤتمره الصحفي الإثنين، أجاب «العلم يقول إنه يجب علينا تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050، ويجب علينا خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول العام 2030».

وتابع «لحصر ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الذي حدده اتفاق باريس، لقد قلت مرارا وتكرارا إن الحد من الوقود الأحفوري والتخلي عنه أمر لا مفر منه».

وأضاف «أتعجب من المحاولات المستمرة والمتكررة لتقويض عمل رئاسة كوب28... هذه هي الرئاسة الأولى لمؤتمر الأطراف التي تدعو الأطراف (دول مؤتمر الأطراف) إلى اقتراح صيغ بشأن جميع أنواع الوقود الأحفوري، لكن وسائل الإعلام لا تولي اهتمامًا لذلك».