  • Alwasat News
Atwasat

سلطان الجابر يؤكد دعوته لخفض الانبعاثات بنسبة 43% العام 2030

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 ديسمبر 2023, 03:07 مساء
سلطان الجابر يؤكد دعوته لخفض الانبعاثات بنسبة 43% العام 2030
رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ سلطان أحمد الجابر يتحدث خلال مؤتمر صحفي في دبي 4 ديسمبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

أكد رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب28» الإماراتي سلطان الجابر اليوم الإثنين في رد على منتقديه احترامه لتوصيات العلماء بشأن تغير المناخ ودعوته لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 43% بحلول العام 2030.

وقال سلطان الجابر في اليوم الخامس للمؤتمر، بمؤتمر صحفي دعا إليه رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ جيم سكيا، «نحن هنا لأننا نؤمن بالعلم ونحترمه... كل أعمال الرئاسة تتركز وتتمحور على العلم».

«هيومن رايتس ووتش»: قطاع النفط الإماراتي يسهم في تلوث الهواء
«كوب28».. 116 دولة تتعهّد بزيادة مصادر الطاقة المتجدّدة في العالم بحلول 2030

ونقلت جريدة «ذي غارديان» البريطانية الأحد عن الجابر قوله «لا توجد دراسة علمية ولا سيناريو يقول إن التخلص من الوقود الأحفوري سيسمح لنا بالوصول إلى 1.5 درجة مئوية، هذه الدرجة هي النجم الذي اهتدي به. وخفض الوقود الأحفوري والتخلي عنه هو في رأيي أمر لا مفر منه. إنه ضروري. ولكن علينا أن نكون جادين وعمليين».

حصر ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية
وتحدث رئيس شركة النفط الوطنية الإماراتية (أدنوك) سلطان الجابر عبر الإنترنت في إطار مبادرة نظمتها منظمة «She Changes Climate» مع روبنسون، رئيسة مجموعة الحكماء الناشطين من أجل السلام وحقوق الإنسان، وردًا على سؤال بشأن تصريحه هذا خلال مؤتمره الصحفي الإثنين، أجاب «العلم يقول إنه يجب علينا تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050، ويجب علينا خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول العام 2030».

وتابع «لحصر ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الذي حدده اتفاق باريس، لقد قلت مرارا وتكرارا إن الحد من الوقود الأحفوري والتخلي عنه أمر لا مفر منه».

وأضاف «أتعجب من المحاولات المستمرة والمتكررة لتقويض عمل رئاسة كوب28... هذه هي الرئاسة الأولى لمؤتمر الأطراف التي تدعو الأطراف (دول مؤتمر الأطراف) إلى اقتراح صيغ بشأن جميع أنواع الوقود الأحفوري، لكن وسائل الإعلام لا تولي اهتمامًا لذلك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - الدبلوماسية الأميركية في فلسطين المحتلة

كاريكاتير خيري - الدبلوماسية الأميركية في فلسطين المحتلة
الجزائر تستضيف معسكر منتخب فلسطين استعدادًا لكأس آسيا

الجزائر تستضيف معسكر منتخب فلسطين استعدادًا لكأس آسيا
كاريكاتير حليم - اليوم الدولي لذوي الهمم (3 ديسمبر)

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي لذوي الهمم (3 ديسمبر)
الفيلم السوداني «وداعا جوليا» يحقق أعلى إيرادات لفيلم عربي في مصر

الفيلم السوداني «وداعا جوليا» يحقق أعلى إيرادات لفيلم عربي في مصر
الهلال يفقد نتيجة مباراته مع فيوتشر المصري بكأس «الكونفدرالية» الأفريقية

الهلال يفقد نتيجة مباراته مع فيوتشر المصري بكأس «الكونفدرالية» الأفريقية
أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي

أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي
حزب الله يستهدف 6 مواقع وآلية للاحتلال من جنوب لبنان ويصيب 11 إسرائيليًا (شاهد)

حزب الله يستهدف 6 مواقع وآلية للاحتلال من جنوب لبنان ويصيب 11 إسرائيليًا (شاهد)
«لوموند» تكشف حقيقة ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بشأن الأنفاق تحت مستشفى الشفاء

«لوموند» تكشف حقيقة ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بشأن الأنفاق تحت مستشفى الشفاء
«WTV» تكشف خريطة ومواعيد «ملعب الوسط»

«WTV» تكشف خريطة ومواعيد «ملعب الوسط»
أبوسليم يلاقي ساغرادا الأنغولي في الجزائر بـ«الكونفدرالية»

أبوسليم يلاقي ساغرادا الأنغولي في الجزائر بـ«الكونفدرالية»
المسلمون الأميركيون يدشنون حملة ضد إعادة انتخاب بايدن في انتخابات 2024

المسلمون الأميركيون يدشنون حملة ضد إعادة انتخاب بايدن في انتخابات 2024
ذكرى رحيل رجب الماجري شاعر المرأة والوطن

ذكرى رحيل رجب الماجري شاعر المرأة والوطن
الهلال يستضيف فيوتشر المصري بحثا عن أول ثلاث نقاط في مجموعات «الكونفدرالية»

الهلال يستضيف فيوتشر المصري بحثا عن أول ثلاث نقاط في مجموعات «الكونفدرالية»
«لكزس» تطرح فئة جديدة من «RZ»

«لكزس» تطرح فئة جديدة من «RZ»
«كتائب القسام» تعلن مقتل وإصابة عشرات من جنود الاحتلال جنوب غزة

«كتائب القسام» تعلن مقتل وإصابة عشرات من جنود الاحتلال جنوب غزة
ميلان يعزّز مركزه الثالث في الدوري الإيطالي قبل قمة نابولي وإنتر

ميلان يعزّز مركزه الثالث في الدوري الإيطالي قبل قمة نابولي وإنتر
العالم يحتفل بـ«اليوم العالمي لذوي الإعاقة»: رسالة من وزير بحكومة الدبيبة.. ومجلس الدولة يطالب بـ«تشريعات»

العالم يحتفل بـ«اليوم العالمي لذوي الإعاقة»: رسالة من وزير بحكومة الدبيبة.. ...
حماس: لا تبادل أسرى مع «إسرائيل» حتى انتهاء الحرب على غزة

حماس: لا تبادل أسرى مع «إسرائيل» حتى انتهاء الحرب على غزة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«كتائب القسام» تستهدف 5 دبابات إسرائيلية و5 ناقلات جنود في شرق غزة
«كتائب القسام» تستهدف 5 دبابات إسرائيلية و5 ناقلات جنود في شرق ...
عشرات الشهداء والمصابين في سلسلة غارات إسرائيلية على غزة
عشرات الشهداء والمصابين في سلسلة غارات إسرائيلية على غزة
«هيومن رايتس ووتش»: قطاع النفط الإماراتي يسهم في تلوث الهواء
«هيومن رايتس ووتش»: قطاع النفط الإماراتي يسهم في تلوث الهواء
رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من غزة: معاناة سكان القطاع لا تطاق
رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من غزة: معاناة سكان القطاع لا ...
«الصحة العالمية» تعقد جلسة طارئة الأحد المقبل حول الوضع الصحي في غزة
«الصحة العالمية» تعقد جلسة طارئة الأحد المقبل حول الوضع الصحي في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم أنتم أحباب لطفلتي»
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم ......
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن إنسانية في غزة
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن ......
بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية للتطبيع بين السعودية وإسرائيل
بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية ......
نحو 50 شهيدا جراء قصف إسرائيلي لمسجد وسط قطاع غزة
نحو 50 شهيدا جراء قصف إسرائيلي لمسجد وسط قطاع غزة...
شاهد.. جماعة الحوثي تنشر فيديو لعملية السيطرة على سفينة «إسرائيلية»
شاهد.. جماعة الحوثي تنشر فيديو لعملية السيطرة على سفينة ......
المزيد
كيف وظف الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الصناعي لمضاعفة حجم الدمار في غزة؟
كيف وظف الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الصناعي لمضاعفة حجم ......
سلطان الجابر يؤكد دعوته لخفض الانبعاثات بنسبة 43% العام 2030
سلطان الجابر يؤكد دعوته لخفض الانبعاثات بنسبة 43% العام 2030...
لماذا رفضت منظمات فلسطينية لقاء مدعي «الجنائية الدولية»؟
لماذا رفضت منظمات فلسطينية لقاء مدعي «الجنائية الدولية»؟...
«الصحة العالمية» تعقد جلسة طارئة الأحد المقبل حول الوضع الصحي في غزة
«الصحة العالمية» تعقد جلسة طارئة الأحد المقبل حول الوضع ......
رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من غزة: معاناة سكان القطاع لا تطاق
رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من غزة: معاناة سكان ......
المزيد