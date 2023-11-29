فرنسا ترفع أسعار السجائر قريبًا وتحظر التدخين على الشواطئ وفي الحدائق العامة

القاهرة - بوابة الوسط

اتخذت الحكومة الفرنسية الثلاثاء قرارات جديدة في إطار خطة لمكافحة التدخين تهدف إلى «جيل متحرر من التبغ» اعتبارًا من سنة 2032، تتمثل في رفع أسعار السجائر وتوسيع دائرة حظر استهلاك المواد التبغية إلى الشواطئ والحدائق العامة ومحيط المدارس.

وأوضح وزير الصحة الفرنسي أوريليان روسو أن هذا البرنامج الوطني الجديد لمكافحة التبغ 2023-2027 يقوم بصورة رئيسية على «تعزيز الضرائب ونطاق تدابير حظر التبغ»، وتجنُّب البدء بالتدخين، وخصوصًا في ما يتعلق بالشباب، وتوفير مساعدة أكبر للمدخنين على الإقلاع عن هذه العادة، حسب «فرانس برس».

وشدد روسو على أن «زيادة الأسعار شديدة الفاعلية، وهي موضع إجماع علمي على المستوى العالمي»، ويصل السعر الحالي في فرنسا لعلبة تحوي 20 سيجارة إلى 11 يورو، وسيجري زيادة الحد الأدنى للسعر تدريجًا إلى 13 يورو مع بداية سنة 2027، على أن تكون الخطوة الأولى لزيادته لـ12 يورو سنة 2025.

وأوضح روسو أن الأماكن التي يُحظر فيها التدخين ستتسع لتشمل كل الشواطئ والحدائق العامة والغابات ومحيط أماكن عامة معينة، كالمدارس، مع إمكانية فرض غرامات.

ورحَّب رئيس رابطة مكافحة السرطان دانيال نزري بهذا القرار وقال «كان من الملح التحرك على نطاق واسع وتعميم حظر التدخين في الأماكن العامة المفتوحة للجمهور، وخصوصًا حول المدارس وفي الحدائق العامة التي يرتادها الأطفال».

حظر بيع منتجات التدخين الإلكتروني

وسيحظر كذلك، بحسب الوزير، بيع منتجات التدخين الإلكتروني (النفثات) التي تحظى بإقبال كبير من الشباب، نظرًا إلى نكهاتها الطفولية أو الحلوة، وتغليفها ذي الألوان الزاهية وسعرها المنخفض، مما يجعلها مدخلًا إلى التدخين لدى المراهقين.

وأدرجت هذه التدابير في «مشروع قانون عابر للأحزاب»، تناقشه الجمعية الوطنية في 4 ديسمبر. ومن المتوقع أن يدخل الحظر حيز التنفيذ فعليًا في موعد أقصاه سبتمبر 2024.

واستقر حجم التدخين في فرنسا، بعد انخفاض غير مسبوق بين العامين 2016 و2019، وبلغ العام 2021 أكثر من 12 مليون مدخن يوميًا، أي 25% من الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و75 عامًا. وبين الشباب، انخفض معدل انتشار التدخين اليومي بشكل ملحوظ، من 25% العام 2017 إلى 16% العام 2021.

ولا يزال التبغ السبب الرئيسي للوفيات التي يمكن الوقاية منها، حيث يموت منه 75 ألف شخص سنويًا.