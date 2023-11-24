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النفط يرتفع وسط توقعات بمواصلة «أوبك بلس» خفض الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 نوفمبر 2023, 11:23 صباحا
النفط يرتفع وسط توقعات بمواصلة «أوبك بلس» خفض الإنتاج
شعار «أوبك بلاس». (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفعت أسعار النفط هامشيًا خلال تعاملات، اليوم الجمعة، في محاولة لتقليص الخسائر التي لحقت بها في الجلسة السابقة، وسط توقعات بأن يواصل تحالف «أوبك بلس» تخفيضات الإنتاج في 2024.

ودفع قرار «أوبك» إلغاء اجتماع وزراء كبار الدول المنتجة للنفط حضوريًا والاكتفاء بالاتصال المرئي بعد تأجيل الاجتماع الذي كان مقررًا يوم الأحد المقبل إلى 30 نوفمبر الجاري إلى تراجع الأسعار في الجلسة السابقة وسط مؤشرات بعدم التوافق داخل تحالف «أوبك بلس» بخصوص مستقبل تخفيضات الإنتاج، وفق وكالة «رويترز».

وبحلول الساعة 07:45 صباحًا بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم يناير 2024 بنسبة 0.09% لتصل إلى 81.32 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 0.7% عند التسوية في الجلسة السابقة.

في الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم يناير 2024، بنسبة 0.83%، لتصل إلى 76.46 دولار للبرميل، مقارنة بإغلاق يوم الأربعاء، إذ لم تجر تسوية الخام الأميركي أمس الخميس؛ لوجود عطلة رسمية في الولايات المتحدة، وفق بيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة بانتظام.

أسعار النفط تتجه لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي في 5 أسابيع
وانخفضت أسعار النفط نحو 1.5%، أمس الخميس؛ إذ أجج التأجيل توقعات بأن التحالف قد لا يعمق تخفيضات الإنتاج، وجرى تداول خام برنت فوق 80 دولارًا للبرميل، انخفاضًا من نحو 98 دولارًا في أواخر سبتمبر.

وعلى الرغم من ذلك؛ فإن أسعار النفط تتجه لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي في خمسة أسابيع مدعومة بتوقعات بأن «أوبك بلس» بقيادة السعودية قد تخفض الإمدادات لتحقيق التوازن في الأسواق حتى العام 2024.

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