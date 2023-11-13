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الخطوط الجوية التركية تجري محادثات مع «إيرباص» لشراء 355 طائرة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 نوفمبر 2023, 06:14 مساء
الخطوط الجوية التركية تجري محادثات مع «إيرباص» لشراء 355 طائرة
شركة الخطوط الجوية التركية. (الإنترنت)
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أكدت الخطوط الجوية التركية الإثنين أنها تجري محادثات مع شركة «إيرباص» لشراء ما يصل إلى 355 طائرة فيما تسعى لتوسيع أسطولها. 

وقالت شركة الطيران في بيان «تجري مفاوضات مع إيرباص بشأن شراء إجمالي 355 طائرة - 240 منها مؤكدة و115 اختيارية - سيتم تسليمها بين عامي 2026 و2036»، بحسب «فرانس برس».

طلبية لشراء 10 طائرات من طراز «إيه 350 – 900»
واجتمعت إدارة شركة الطيران مع مسؤولي «إيرباص» في إسطنبول لمناقشة شراء 345 طائرة بالإضافة إلى طلبية لشراء 10 طائرات من طراز «إيه 350 – 900» تم الإعلان عنها في يناير، وفقا لوكالة «الأناضول» الرسمية.

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وذكرت اليوم الإثنين وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن «الأناضول» أن المسؤولين ناقشوا طلبية تشمل 75 طائرة من طراز «إيه 350 – 900» و15 طائرة «إيه 350 – 1000»، وخمس طائرات شحن من طراز «إيه 350 إف»، و250 طائرة «إيه 312 إن إي أو».

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