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بريطانيا ترفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من أبريل المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 11:30 صباحا
بريطانيا ترفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من أبريل المقبل
إعلان توظيف على واجهة متجر في ليك ديستركت، شمال غرب انكلترا، 20 يونيو 2022. (أرشيفية: أ ف ب)
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يعلن وزير المال البريطاني جيريمي هانت، اليوم الاثنين، رفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا اعتبارا من أبريل 2024 إلى 11 جنيها إسترلينيا في الساعة (12.67 يورو).

وجاء في مقتطفات من خطاب سيلقيه هانت أمام مؤتمر المحافظين ووزعها الحزب الأحد، إن «العمل يجب أن يعود ببدل كافٍ ونحن سنضمن حدوث ذلك»، وفق وكالة «فرانس برس». وأضاف «هذه هي الطريقة التي يحسّن فيها حزب المحافظين معيشة العمال».

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ويأتي المؤتمر السنوي للمحافظين الذي بدأ الأحد في مدينة مانشستر، في ظل تراجع شعبية الحزب الحاكم بنتيجة استطلاعات الرأي، قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها بحلول يناير 2025. وشدد هانت، بحسب مقتطفات كلمته، على أنه «وعدنا بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ثلثي الأجر المتوسط، للحد من الأجور المنخفضة في البلاد».

كم يبلغ الحد الأدنى للأجور في بريطانيا؟
ويبلغ الحد الأدنى للأجور راهنا 10.42 جنيه إسترليني (12 يورو) في الساعة. وسيستفيد من هذه الزيادة مليونا شخص، وفقا للحكومة. كما سيعلن هانت عن إصلاح نظام المساعدة الاجتماعية يهدف خاصة لتشجيع العاطلين عن العمل على العودة إلى سوق العمل.

وسيوضح أنه «فيما تواجه الشركات صعوبة في إيجاد اليد العاملة، يغادر حوالى مئة ألف شخص سوق العمل سنويا، ويقتاتون بالمساعدات الاجتماعية»، معلنا عن مراجعة نظام العقوبات. وسيؤكد أن «أولئك الذين لا يبحثون حتى عن وظيفة لا يستحقون المساعدة الاجتماعية ذاتها التي يحصل عليها أولئك الذين يتصرفون بشكل سليم».

بريطانيا ترفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من أبريل المقبل
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