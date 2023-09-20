التضخم في بريطانيا ينخفض عند أدنى مستوياته منذ 18 شهرًا

القاهرة - بوابة الوسط

انخفض معدل التضخم في المملكة المتحدة لشهر أغسطس ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 18 شهرًا، بحسب ما أفادت الإحصاءات الرسمية، في تراجع لم يكن متوقعًا، ويأمل معه كثيرون بأن يكبح زيادة أسعار الفائدة ببنك إنجلترا.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، اليوم الأربعاء، في تقريره الشهري عن أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض بشكل طفيف ليبلغ 6,7% مقارنة بنسبة 6,8% سجلت في يوليو، ليسجل أدنى مستوى له منذ فبراير 2022. وكانت التوقعات بأن يرتفع المعدل إلى أكثر من 7% مدفوعًا بزيادة أسعار الطاقة.

ويأتي الإعلان عن تراجع التضخم عشية اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا لتقرر بشأن زيادة متوقعة في أسعار الفائدة. وقال وزير المالية جيريمي هانت إن خطة حكومته لخفض التضخم «فاعلة» لكنه أقر بأن المعدل «لا يزال مرتفعًا للغاية». ودفع هذا الانخفاض الطفيف للتضخم الجنيه الإسترليني للتراجع نحو 0,4% ليسجل 1,2347 دولارًا في التعاملات الصباحية، فيما يتوقع أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن رفع معدلات الفائدة في وقت لاحق الأربعاء.

التضخم يواصل ارتفاعه في الولايات المتحدة للشهر الثاني مدفوعًا بأسعار الوقود



ويأتي ذلك بعد يوم واحد من البيانات التي أظهرت تباطؤ التضخم في منطقة اليورو بشكل طفيف في أغسطس. وتوقع المحلل في بنك سويسكوت إيبيك أوزكاردسكايا بأن يعزز تراجع التضخم «التوقعات بأن الزيادة القادمة لأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا قد تكون الأخيرة». وأفاد مكتب الإحصاء الوطني عن تراجع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه العام السابق، ولكن في المقابل ارتفعت أسعار الوقود.



وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى مكتب الإحصاءات الوطنية، غرانت فيتزنر، إن «معدل التضخم تراجع قليلًا هذا الشهر (أغسطس) مدفوعًا بانخفاض أسعار تذاكر الطيران وتكاليف الإقامة لليلة واحدة، التي غالبًا ما تكون غير منتظمة، فضلًا عن تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي». وعلى الرغم من الانخفاض التدريجي لمعدل التضخم منذ أواخر العام الماضي، إلا أنه لا يزال الأعلى بين دول مجموعة السبع.

إضراب الأطباء الاستشاريين في بريطانيا

والثلاثاء بدأ آلاف الأطباء الاستشاريين العاملين بالقطاع الوطني للخدمات الصحية في إنجلترا إضرابًا بسبب تدني مستويات أجورهم أدنى من معدل التضخم في ظل زيادة عبء العمل عليهم. كما أعلنوا عزمهم تنظيم إضراب مشترك مع الأطباء المبتدئين في واقعة يشهدها القطاع الصحي لأول مرة في تاريخه خلال 75 عامًا.

ويعد هذا الإضراب الحلقة الأحدث في مسلسل إضرابات العاملين بالقطاعين العام والخاص المستمر منذ ما يقرب من 18 شهرًا في أعقاب ارتفاع التضخم. وشملت الإضرابات سائقي القطارات والمعلمين. وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تعهّد بعيد توليه منصبه في أكتوبر 2022، بخفض التضخم إلى النصف بعدما كان في حينه يتخطى 10%.