مصر والإمارات توقعان اتفاقية مقايضة عملات بقيمة 5 مليارات درهم

القاهرة - بوابة الوسط

وقع البنك المركزي المصري ونظيره الإماراتي اتفاقية ثنائية لمقايضة عملات محلية بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي، مقابل 42 مليار جنيه مصري، بحسب بيان مشترك صادر اليوم الخميس.

واعتبر محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله أن عملية المقايضة ستكون حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية.

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في حين أكد محافظ الإمارات المركزي محمد بالعمى أن الاتفاقية تشكل فرصة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.

وتعاني مصر من أزمة عملات أجنبية تسببت في فقد الجنيه أكثر من نصف قيمته منذ مارس 2022، كما تعاني البنوك المصرية من عجز بصافي رصيد العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز 25 مليار دولار، بحسب آخر بيانات معلنة من البنك المركزي المصري.