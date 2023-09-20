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إضراب متزامن غير مسبوق للأطباء الاستشاريين والمبتدئين في إنجلترا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 05:46 مساء
إضراب متزامن غير مسبوق للأطباء الاستشاريين والمبتدئين في إنجلترا
وقفة وسط لندن للمطالبة بتحسين أجور الأطباء المبتدئين. (أ ف ب)
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حذّر رؤساء مستشفيات، الأربعاء، من مخاطر الإضراب الأخير للأطباء على سلامة المرضى مع توقف الاستشاريين والمبتدئين عن العمل بشكل متزامن لأول مرة في إنجلترا.

وصل الأطباء إلى طريق مسدود مع الحكومة بشأن المطالب المرتبطة بالأجور في ظل أكبر أزمة مرتبطة بتكاليف المعيشة منذ جيل. وأدت الإضرابات للاحتجاج على ثقل أعباء العمل وزيادات الأجور التي لا تواكب حجم التضخم إلى تأجيل آلاف المواعيد والعمليات الجراحية لتفاقم الضغط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية الحكومية التي ما زالت تعاني من تداعيات كوفيد، بحسب «فرانس برس».

وسبق للاستشاريين والأطباء المبتدئين أن أضربوا في السابق لكن في أوقات مختلفة ما سمح لهم بأن يغطوا مكان بعضهم البعض. وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تمثّل منظمات ماثيو تيلر إن «إضراب الاستشاريين والأطباء المبتدئين في الوقت ذاته هو سيناريو مروع لطالما تخوّف منه كبار المسؤولين في قطاع الصحة».

إلغاء 100 ألف عملية جراحية وموعد
وذكر تيلر بأن الإضراب يمكن أن يتسبب بإلغاء 100 ألف عملية جراحية وموعد، ليصبح المجموع «أكثر من مليون بكثير» منذ بدء سلسلة الإضرابات. وقال «سيكون القادة استخدموا بذلك كل وسيلة متاحة للتخفيف من أثر هذا الإضراب، لكن تعرّض سلامة المرضى إلى الخطر أمر لا مفر منه»، مشيرًا إلى أن مستوى الخطر حاليًا «يعد الأعلى الذي شهدناه منذ مدة طويلة». 

بدأ الاستشاريون إضرابًا لمدة يومين الثلاثاء، وانضم إليهم الأطباء المبتدئون في إضراب مدته ثلاثة أيام اعتبارًا من الأربعاء. ومن المقرر بأن تنظّم المزيد من الإضرابات المشتركة في أكتوبر.

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ويطالب الاستشاريون برفع أجورهم بما يتجاوز التضخم هذا العام، علمًا بأن معدل التضخم بلغ نحو 11% في أبريل، بينما طالب الأطباء المبتدئون بزيادة نسبتها 35%.

تهديد بتوقف الحكومة التفاوض على زيادة المعاشات
وأفاد الطبيب المضرب أرجان سينغ «فرانس برس» بأن الحكومة تتحمّل المسؤولية «لرفضها التفاوض معنا بحسن نية. كل ما نطلبه هو بأن يتم دفع 20 جنيهًا إسترلينيًا (31 دولارًا أو 29 يورو) في الساعة.. لشخص سيبدأ علاج أحبائنا بشكل ينقذ حياتهم». وبينما رأت الطبيبة المتقاعدة لوريتا ماكهيو بأنهم «يستحقون المزيد من المال»، إلا أنها حذّرت «هذه ليست الطريقة المثلى لتحقيق ذلك. إنهم يخسرون ثقة الناس».

وطلب رئيس الوزراء ريشي سوناك من الأطباء إلغاء الإضرابات، وحذّر من أن الحكومة ستتوقف عن التفاوض على زيادة المعاشات. وأفاد بأن الحكومة قبلت توصيات من هيئات مستقلة لمراجعة عمليات الدفع بزيادة الأجور بما بين 5.0 و7.0% في القطاع العام.

تعد الإضرابات السادسة للأطباء المبتدئين منذ مارس. وأما الاستشاريون فأضربوا ثلاث مرّات منذ يوليو. وأضرب العاملون في قطاعات عدة في المملكة المتحدة مؤخرًا بينهم سائقو القطارات والمحامون في ظل ارتفاع معدل التضخم الذي تسبب بزيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والسكن وغير ذلك. وأضرب الممرضون والمسعفون قبل أن يقبلوا أخيرًا بزيادة نسبتها 5% في مايو.

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