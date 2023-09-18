وزيرا الصناعة السعودي والصيني يبحثان تعزيز التعاون في التكنولوجيا الناشئة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، الاثنين، مع وزير الصناعة وتقنية المعلومات الصيني جين تشوانجلونج تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الناشئة.

وقالت وزارة الصناعة السعودية، في بيان اليوم، إن المباحثات التي أجراها الوزير جاءت خلال زيارته الرسمية للعاصمة الصينية بكين.