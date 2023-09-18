وزيرا الصناعة السعودي والصيني يبحثان تعزيز التعاون في التكنولوجيا الناشئة

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، الاثنين، مع وزير الصناعة وتقنية المعلومات الصيني جين تشوانجلونج تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الناشئة.
وقالت وزارة الصناعة السعودية، في بيان اليوم، إن المباحثات التي أجراها الوزير جاءت خلال زيارته الرسمية للعاصمة الصينية بكين.
تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين
وأوضح الخريف، على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقاً)، إنه التقى أيضاً وزير الموارد الطبيعية ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية الصينية ومسؤولين آخرين، وناقشوا «تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين والاستفادة من الخبرات والتجارب، بما يعزز المصالح المشتركة بين البلدين».
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