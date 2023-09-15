  • Alwasat News
Atwasat

الاقتصاد الصيني يسجل أداء أفضل في أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 سبتمبر 2023, 10:22 صباحا
الاقتصاد الصيني يسجل أداء أفضل في أغسطس
متجر ملابس في مركز تسوق في العاصمة الصينية بكين، 11 أغسطس 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

سجلت الصين في أغسطس الماضي، سلسلة مؤشرات اقتصادية فاقت التوقعات بعد اتخاذ السلطات تدابير لدعم الاقتصاد، ولو أن بعض المحللين يدعون إلى الحذر في التعامل مع الأرقام الصادرة الجمعة.

وسعيا لتحفيز النشاط في القوة الاقتصادية الثانية في العالم، ضاعفت بكين في الأسابيع الأخيرة التدابير محددة الأهداف، غير أنها لا تزال تتمنع عن إقرار خطة إنعاش واسعة النطاق يدعو إليها خبراء الاقتصاد من شأنها أن تزيد من ديونها، وفق وكالة «فرانس برس».

وارتفعت مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر، بنسبة 4,6% في أغسطس مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة الجمعة عن مكتب الإحصاءات الوطني.

وتيرة أعلى من توقعات المحللين
وتعكس هذه البيانات وتيرة أسرع بكثير من يوليو (2,5%)، وأعلى كذلك من توقعات محللين استطلعتهم وكالة بلومبرغ (3%).

- بالأرقام.. أكبر تراجع في الصادرات الصينية منذ 2020

وهذا أكبر ارتفاع منذ مايو لهذا المؤشر الذي تراقبه الأسواق، غير أن النشاط الاقتصادي لا يزال يعاني من تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي ينعكس على الطلب على المنتجات الصينية وبالتالي على صادرات هذا البلد، كما أنه يتأثر مباشرة بالأزمة الحادة في القطاع العقاري.

كذلك تسارع الإنتاج الصناعي بشدة في أغسطس محققا زيادة بــ4,5% بوتيرة سنوية، وهي نسبة أعلى بكثير من يوليو (3,7%) ومن توقعات محللين (3,9%).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تأجيل مباراة أهلي بنغازي في البطولة الأفريقية 24 ساعة ونقلها إلى تونس

تأجيل مباراة أهلي بنغازي في البطولة الأفريقية 24 ساعة ونقلها إلى تونس
تأجيل معرض طبرق للكتاب بسبب كارثة «دانيال»

تأجيل معرض طبرق للكتاب بسبب كارثة «دانيال»
«الشاشة وحدة».. استديو بث موحد للقنوات الليبية دعمًا للمنكوبين غدًا

«الشاشة وحدة».. استديو بث موحد للقنوات الليبية دعمًا للمنكوبين غدًا
إنقاذ شخصين على قيد الحياة علقا لمدة 4 أيام تحت الأنقاض في درنة

إنقاذ شخصين على قيد الحياة علقا لمدة 4 أيام تحت الأنقاض في درنة
الأزمات السياسية.. بين الحلول الناجعة والإدارة الخادعة

الأزمات السياسية.. بين الحلول الناجعة والإدارة الخادعة
شهود عيان يروون لـ«بوابة الوسط» أوضاع منكوبي درنة.. مخاوف من انعدام الأمن الغذائي وانتشار الأوبئة

شهود عيان يروون لـ«بوابة الوسط» أوضاع منكوبي درنة.. مخاوف من انعدام الأمن ...
انطلاق قافلة مساعدات وبيوت جاهزة من مصراتة إلى مناطق الشرق المنكوبة

انطلاق قافلة مساعدات وبيوت جاهزة من مصراتة إلى مناطق الشرق المنكوبة
كاريكاتير خيري - درنة.. «لحمة وطن»

كاريكاتير خيري - درنة.. «لحمة وطن»
كاريكاتير حليم - العالم يتضامن مع ضحايا درنة

كاريكاتير حليم - العالم يتضامن مع ضحايا درنة
حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول اندفعت كالقنبلة

حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول اندفعت كالقنبلة
عرض مومياوين مفترضتين لكائنين فضائيين أمام البرلمان المكسيكي

عرض مومياوين مفترضتين لكائنين فضائيين أمام البرلمان المكسيكي
حكومة الدبيبة: باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة لتوفير السكن للنازحين

حكومة الدبيبة: باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة لتوفير السكن للنازحين
ضحية كل 3 دقائق.. باريس تطلق حملة لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال

ضحية كل 3 دقائق.. باريس تطلق حملة لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال
5 يوروهات عن كل يوم.. البندقية تفرض «ضريبة زيارة» بدءا من 2024

5 يوروهات عن كل يوم.. البندقية تفرض «ضريبة زيارة» بدءا من 2024
رحيل الفنانة كريمان نجمة الزمن الجميل عن 87 عامًا.. مسيرة سينمائية قصيرة ومؤثرة

رحيل الفنانة كريمان نجمة الزمن الجميل عن 87 عامًا.. مسيرة سينمائية قصيرة ومؤثرة
مخاوف من استغلال الذكاء الصناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية

مخاوف من استغلال الذكاء الصناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية
شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لكارثة درنة

شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لكارثة درنة
الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا

الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
التضخم يواصل ارتفاعه في الولايات المتحدة للشهر الثاني مدفوعًا بأسعار الوقود
التضخم يواصل ارتفاعه في الولايات المتحدة للشهر الثاني مدفوعًا ...
أسعار النفط ترتفع مع توقعات باستمرار انخفاض الإمدادات لنهاية 2023
أسعار النفط ترتفع مع توقعات باستمرار انخفاض الإمدادات لنهاية 2023
فون دير لاين تعلن فتح تحقيق في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية
فون دير لاين تعلن فتح تحقيق في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية
البنك المركزي الأوروبي يرفع الفائدة بمعدل قياسي
البنك المركزي الأوروبي يرفع الفائدة بمعدل قياسي
خبراء: دورة رفع «المركزي الأوروبي» الفائدة بمعدلات قياسية «شارفت على نهايتها»
خبراء: دورة رفع «المركزي الأوروبي» الفائدة بمعدلات قياسية «شارفت ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو واحد
مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو ......
«فاو»: سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما
«فاو»: سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما...
ارتفاع نسبة التضخم في مصر إلى 39.7% خلال أغسطس
ارتفاع نسبة التضخم في مصر إلى 39.7% خلال أغسطس...
الصين تحظر استخدام هواتف «آيفون» في المنشآت الحكومية
الصين تحظر استخدام هواتف «آيفون» في المنشآت الحكومية...
وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد
وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ ......
المزيد
الاقتصاد الصيني يسجل أداء أفضل في أغسطس
الاقتصاد الصيني يسجل أداء أفضل في أغسطس...
السويد لا تزال متمسكة بعملتها بعد 20 عاما على رفض اعتماد اليورو
السويد لا تزال متمسكة بعملتها بعد 20 عاما على رفض اعتماد ......
نقابة عمّال «السيارات» الأميركية تضرب عن العمل في 3 مصانع
نقابة عمّال «السيارات» الأميركية تضرب عن العمل في 3 مصانع...
خبراء: دورة رفع «المركزي الأوروبي» الفائدة بمعدلات قياسية «شارفت على نهايتها»
خبراء: دورة رفع «المركزي الأوروبي» الفائدة بمعدلات قياسية ......
البنك المركزي الأوروبي يرفع الفائدة بمعدل قياسي
البنك المركزي الأوروبي يرفع الفائدة بمعدل قياسي...
المزيد