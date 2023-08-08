بالأرقام.. أكبر تراجع في الصادرات الصينية منذ 2020

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت الصين الشهر الماضي أكبر تراجع في صادراتها منذ العام 2020 على ما أظهرت أرقام رسمية نشرت الثلاثاء فيما يعاني ثاني اقتصاد عالمي من طلب عالمي ضعيف وتباطؤ داخلي.

وانخفضت مبيعات السلع الصينية في الأسواق الخارجية بنسبة 14.5% بمعدل سنوي يوليو الماضي، مسجلة انكماشا للشهر الثالث على التوالي وفق الأرقام الصادرة بالدولار عن مصلحة الجمارك الصينية، وفق وكالة «فرانس برس».

تراجع الصادرات الصينية منذ أكتوبر الماضي

وكان هذا التراجع الأكبر الذي يسجل منذ انخفاض نسبته 17.2% في يناير فبراير 2020 عندما عانى الاقتصاد الصيني من الشلل في الأسابيع الأولى من جائحة «كوفيد-19». باستثناء ارتفاع في مارس وأبريل، شهدت الصادرات الصينية تراجعا متواصلا منذ أكتوبر 2022.

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وأسهم احتمال حصول ركود في الولايات المتحدة وأوروبا مع معدل التضخم العالي، في إضعاف الطلب العالمي على المنتجات الصينية في الأشهر الأخيرة. وتراجعت الصادرات الصينية بنسبة 12.4% بمعدل سنوي في يونيو.