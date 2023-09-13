«الطاقة الدولية»: خفض السعودية وروسيا إنتاج النفط سيسبب «نقصًا كبيرًا في الإمدادات»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الوكالة الدولية للطاقة الأربعاء إن خفض السعودية وروسيا الحليفتين في إطار «أوبك+» إنتاج النفط سيحدث نقصًا «كبيرًا» في الإمدادات العالمية حتى نهاية العام، ما يفاقم مخاطر تذبذب الأسواق.

وجاء الإعلان الوارد في تقرير الوكالة الشهري بشأن الأسواق بعد يوم على ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير بعدما أظهرت بيانات محدّثة نشرتها أوبك بأن الفجوة بين العرض والطلب على الصعيد العالمي ستكون الأوسع منذ العام 2007. وقالت الوكالة إن «التحالف السعودي الروسي يثبت أنه يمثل تحديًا هائلًا لأسواق النفط»، بحسب «فرانس برس».

وسجلت أسعار النفط تراجعًا في الأشهر الماضية عقب ارتفاعها على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي. وفي مسعى لدعم الأسعار، أعلنت السعودية وروسيا في وقت سابق هذا الشهر أنهما ستمددان تدابير خفض الإنتاج طوعا حتى نهاية العام.

نقص كبير في الإمدادات خلال الفصل الرابع

وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرًا «اعتبارًا من سبتمبر، سيؤدي خفض إنتاج أوبك+ بقيادة السعودية إلى نقص كبير في الإمدادات خلال الفصل الرابع». وأضافت أن «مخزونات النفط ستكون عند مستويات منخفضة على نحو غير مريح، مما يزيد خطر حدوث موجة أخرى من التقلبات لن تكون في مصلحة المنتجين ولا المستهلكين، في ضوء الواقع الاقتصادي الهش».

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وخفضت السعودية إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا، اعتبارًا من يوليو وحتى نهاية العام. وبدورها أعلنت روسيا الاستمرار في خفض صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميا لفترة مماثلة.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعًا في الأيام القليلة الماضية ما أثار مخاوف من أنها سترفع التضخم وتدفع البنوك المركزية لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ما يمكن أن يدفع بدوره الاقتصادات إلى الركود. والأسبوع الماضي، تجاوز سعر خام برنت بحر الشمال 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022.

زيادة الاستهلاك الصيني ووقود الطائرات

وقالت الوكالة الدولية للطاقة إن الطلب العالمي على النفط لا يزال في طريقه للنمو بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا وصولًا إلى 101.8 مليون برميل يوميًا هذا العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة الاستهلاك الصيني ووقود الطائرات.

وأضافت أن خفض السعودية وروسيا الإنتاج «سيؤدي إلى عجز كبير في السوق» خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. وانخفض إنتاج «أوبك+» بمقدار مليوني برميل يوميًا حتى الآن بينما ارتفعت الإمدادات للدول خارج المنظمة بمقدار 1.9 مليون برميل يوميا. وسترتفع الإمدادات العالمية بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا.