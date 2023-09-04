  • Alwasat News
Atwasat

إيطاليا والسعودية توقعان 20 اتفاقية لتعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 08:40 مساء
إيطاليا والسعودية توقعان 20 اتفاقية لتعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال حديثه بمنتدى الاستثمار الإيطالي السعودي. (الإنترنت)
alwasat radio

وقعت إيطاليا والسعودية، الإثنين، نحو 20 اتفاقية لتعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي في قطاعات استراتيجية بالنسبة للبلدين، حسبما أعلنت وزارة الصناعة الإيطالية.

ووقّع وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح مذكرة التفاهم في مدينة ميلانو الإيطالية؛ حيث جرى إطلاق أول منتدى استثماري إيطالي سعودي.

وذكر بيان للوزارة أن «مذكرة التفاهم تهدف إلى دعم الحوار بين المؤسسات والشركات المهتمة بتعزيز الاستثمارات بين البلدين وتشجيع التعاون في مجال الاستثمارات المباشرة». وأضافت الوزارة أن الاتفاقية تهدف إلى دعم المستثمرين في جميع مراحل المشاريع إذا «تم تحديد أن لها أهمية استراتيجية لإحدى الدولتين».

 1300 شركة مشاركة في المنتدى الإيطالي السعودي 
وقال أورسو، إن «الحقيقة المهمة واللافتة للنظر هي أن هناك 1300 شركة مشاركة»، في المنتدى الإيطالي السعودي حول الاستثمارات المنعقد في ميلانو، «مما يدل على اهتمام الشركات الإيطالية والسعودية، على اعتبار أن 150 منها جاءت من الرياض، كما تم توقيع 20 اتفاقية»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

-  أسعار النفط ترتفع بعد تراجع صادرات الخام من السعودية وروسيا
-  السعودية تمدد خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميًّا لشهر إضافي

وفي معرض وضعه لتقييم أولي للمنتدى، وصفه الوزير أورسو على أنه «نقطة تحول تاريخية»، وأوضح أن «المملكة العربية السعودية كانت شريكًا تجاريًا وموردًا للطاقة لإيطاليا وأوروبا لفترة طويلة. واليوم، من خلال هذا المنتدى، الذي سننظمه في السعودية أيضًا، ننتقل من الشراكة التجارية إلى تلك التكنولوجية والصناعية، مع فرضية خلق استثمارات مهمة للشركات السعودية في بلادنا».

وذكر أورسو، أنه بهذه الطريقة «سنحقق طفرة كبيرة»؛ إذ «سنكون منصة صناعية وتجارية لهم في أوروبا، تمامًا كما سيصبحون هم وبشكل متزايد، منصة إنتاجية وتجارية للشركات الإيطالية في الشرق الأوسط الموسّع».

تنمية الشواطئ الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط
وأضاف وزير التنمية الاقتصادية، أن «المملكة العربية السعودية وإيطاليا ستكونان قادرتين من خلال أعمالهما، على المساهمة باستقرار وتنمية الشواطئ الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وبتنمية أفريقيا، بدءًا من القرن الأفريقي»، موضحًا أنه «بعد ذلك، يمكننا أن نفعل المزيد والأفضل، لصالح الجميع».

ويحضر المنتدى أيضًا ممثلون عن عمالقة الطاقة والدفاع الإيطاليين، مثل شركة «إيني» و«إينيل» و«ليوناردو»، بالإضافة إلى أكبر مصرفين في إيطاليا، «إنتيزا سان باولو» و«أوني كريديت»، وفق المصدر نفسه. وذكر البيان أن الفالح دعا أورسو، خلال الاجتماع الثنائي بينهما، لزيارة الرياض «لتعزيز التعاون بين البلدين وتسهيل التعاون بين الشركات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوشناق يلتقي الجمهور الليبي غدًا في باب البحر بالمدينة القديمة

بوشناق يلتقي الجمهور الليبي غدًا في باب البحر بالمدينة القديمة
الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية

الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية
9 ملفات مهمة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعاء

9 ملفات مهمة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعاء
«بوابة الوسط» تقدم أجندة مباريات حاسمة في تصفيات الصعود للدوري الليبي الممتاز

«بوابة الوسط» تقدم أجندة مباريات حاسمة في تصفيات الصعود للدوري الليبي الممتاز
«الذكاء الصناعي أفق لايحده إلا الشعر».. محاضرة في بيت نويجي للثقافة

«الذكاء الصناعي أفق لايحده إلا الشعر».. محاضرة في بيت نويجي للثقافة
جرائم الاحتلال في القدس خلال أغسطس.. قتل أطفال واعتقال العشرات

جرائم الاحتلال في القدس خلال أغسطس.. قتل أطفال واعتقال العشرات
إردوغان يصل روسيا لإجراء محادثات مع بوتين

إردوغان يصل روسيا لإجراء محادثات مع بوتين
أطول مهمة لرائد عربي في الفضاء.. الإماراتي سلطان النيادي يعود إلى الأرض

أطول مهمة لرائد عربي في الفضاء.. الإماراتي سلطان النيادي يعود إلى الأرض
«يحكى أنَّ»: دكتورة هنية الكاديكي (الجزء الأول)

«يحكى أنَّ»: دكتورة هنية الكاديكي (الجزء الأول)
«تحقيقات»: طرق غير مهيأة في جننوب ليبيا.. من المسؤول؟

«تحقيقات»: طرق غير مهيأة في جننوب ليبيا.. من المسؤول؟
شاهد.. عدسة قناة الوسط ترصد أجواء مهرجان ليبيا الصيفي لكرة السلة

شاهد.. عدسة قناة الوسط ترصد أجواء مهرجان ليبيا الصيفي لكرة السلة
«اقتصاد بلس»: انقلاب النيجر يهدد 3 مشاريع كبرى مع ليبيا بالتوقف

«اقتصاد بلس»: انقلاب النيجر يهدد 3 مشاريع كبرى مع ليبيا بالتوقف
«نسخة إلى الرأي العام»: تزايد ترهيب وتهديد المجتمع المدني

«نسخة إلى الرأي العام»: تزايد ترهيب وتهديد المجتمع المدني
بالفيديو: سائق «لادا» يقفز من على مبنى بارتفاع 50 قدما وينجو بأعجوبة

بالفيديو: سائق «لادا» يقفز من على مبنى بارتفاع 50 قدما وينجو بأعجوبة
كاريكاتير خيري - انتفاضة أفريقية ضد فرنسا

كاريكاتير خيري - انتفاضة أفريقية ضد فرنسا
«ذي إيكوالايزر 3» ينتزع من «غران توريسمو» صدارة شباك تذاكر هوليوود

«ذي إيكوالايزر 3» ينتزع من «غران توريسمو» صدارة شباك تذاكر هوليوود
آرسنال يفوز على مانشستر يونايتد بـ«ريمونتادا» رائعة في الدوري الإنجليزي

آرسنال يفوز على مانشستر يونايتد بـ«ريمونتادا» رائعة في الدوري الإنجليزي
شاهد.. إسبانيا تودع مونديال السلة.. وأميركا تسقط أمام ليتوانيا

شاهد.. إسبانيا تودع مونديال السلة.. وأميركا تسقط أمام ليتوانيا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
التضخم في تركيا يلامس 60% أغسطس الماضي
التضخم في تركيا يلامس 60% أغسطس الماضي
«صندوق النقد» يتوقع زيادة 5.2% في الناتج المحلي الإجمالي في الصين
«صندوق النقد» يتوقع زيادة 5.2% في الناتج المحلي الإجمالي في الصين
بوتين: روسيا مستعدة لإحياء اتفاق تصدير الحبوب إذا تمت تلبية مطالبها
بوتين: روسيا مستعدة لإحياء اتفاق تصدير الحبوب إذا تمت تلبية ...
إردوغان: تركيا أعدت «اقتراحات جديدة» بشأن اتفاق تصدير الحبوب
إردوغان: تركيا أعدت «اقتراحات جديدة» بشأن اتفاق تصدير الحبوب
688 مليون دولار دعمًا يابانيًّا لقطاع الصيد بعد تصريف مياه فوكوشيما
688 مليون دولار دعمًا يابانيًّا لقطاع الصيد بعد تصريف مياه ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«بريكس» تدعو مصر والسعودية والإمارات للانضمام إليها
«بريكس» تدعو مصر والسعودية والإمارات للانضمام إليها...
مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو واحد
مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو ......
تونس.. بوادر انفراج في أزمة نقص الخبز بعد التوصل إلى اتفاق لإعادة إمداد المخابز غير المدعومة
تونس.. بوادر انفراج في أزمة نقص الخبز بعد التوصل إلى اتفاق ......
الإقبال الكبير على فاكهة الأساي نعمة ونقمة لمنطقة الأمازون البرازيلية
الإقبال الكبير على فاكهة الأساي نعمة ونقمة لمنطقة الأمازون ......
غازبروم ترسل 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
غازبروم ترسل 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر ......
المزيد
إيطاليا والسعودية توقعان 20 اتفاقية لتعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي
إيطاليا والسعودية توقعان 20 اتفاقية لتعزيز الاستثمارات ......
الخطوط التركية تقرر شراء 10 طائرات «إيرباص 350»
الخطوط التركية تقرر شراء 10 طائرات «إيرباص 350»...
تراجع الصادرات الألمانية في يوليو بمجموع بلغ 141 مليار دولار
تراجع الصادرات الألمانية في يوليو بمجموع بلغ 141 مليار دولار...
688 مليون دولار دعمًا يابانيًّا لقطاع الصيد بعد تصريف مياه فوكوشيما
688 مليون دولار دعمًا يابانيًّا لقطاع الصيد بعد تصريف مياه ......
إردوغان: تركيا أعدت «اقتراحات جديدة» بشأن اتفاق تصدير الحبوب
إردوغان: تركيا أعدت «اقتراحات جديدة» بشأن اتفاق تصدير الحبوب...
المزيد