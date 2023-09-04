إيطاليا والسعودية توقعان 20 اتفاقية لتعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت إيطاليا والسعودية، الإثنين، نحو 20 اتفاقية لتعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي في قطاعات استراتيجية بالنسبة للبلدين، حسبما أعلنت وزارة الصناعة الإيطالية.

ووقّع وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح مذكرة التفاهم في مدينة ميلانو الإيطالية؛ حيث جرى إطلاق أول منتدى استثماري إيطالي سعودي.

وذكر بيان للوزارة أن «مذكرة التفاهم تهدف إلى دعم الحوار بين المؤسسات والشركات المهتمة بتعزيز الاستثمارات بين البلدين وتشجيع التعاون في مجال الاستثمارات المباشرة». وأضافت الوزارة أن الاتفاقية تهدف إلى دعم المستثمرين في جميع مراحل المشاريع إذا «تم تحديد أن لها أهمية استراتيجية لإحدى الدولتين».

1300 شركة مشاركة في المنتدى الإيطالي السعودي

وقال أورسو، إن «الحقيقة المهمة واللافتة للنظر هي أن هناك 1300 شركة مشاركة»، في المنتدى الإيطالي السعودي حول الاستثمارات المنعقد في ميلانو، «مما يدل على اهتمام الشركات الإيطالية والسعودية، على اعتبار أن 150 منها جاءت من الرياض، كما تم توقيع 20 اتفاقية»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

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وفي معرض وضعه لتقييم أولي للمنتدى، وصفه الوزير أورسو على أنه «نقطة تحول تاريخية»، وأوضح أن «المملكة العربية السعودية كانت شريكًا تجاريًا وموردًا للطاقة لإيطاليا وأوروبا لفترة طويلة. واليوم، من خلال هذا المنتدى، الذي سننظمه في السعودية أيضًا، ننتقل من الشراكة التجارية إلى تلك التكنولوجية والصناعية، مع فرضية خلق استثمارات مهمة للشركات السعودية في بلادنا».

وذكر أورسو، أنه بهذه الطريقة «سنحقق طفرة كبيرة»؛ إذ «سنكون منصة صناعية وتجارية لهم في أوروبا، تمامًا كما سيصبحون هم وبشكل متزايد، منصة إنتاجية وتجارية للشركات الإيطالية في الشرق الأوسط الموسّع».

تنمية الشواطئ الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط

وأضاف وزير التنمية الاقتصادية، أن «المملكة العربية السعودية وإيطاليا ستكونان قادرتين من خلال أعمالهما، على المساهمة باستقرار وتنمية الشواطئ الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وبتنمية أفريقيا، بدءًا من القرن الأفريقي»، موضحًا أنه «بعد ذلك، يمكننا أن نفعل المزيد والأفضل، لصالح الجميع».

ويحضر المنتدى أيضًا ممثلون عن عمالقة الطاقة والدفاع الإيطاليين، مثل شركة «إيني» و«إينيل» و«ليوناردو»، بالإضافة إلى أكبر مصرفين في إيطاليا، «إنتيزا سان باولو» و«أوني كريديت»، وفق المصدر نفسه. وذكر البيان أن الفالح دعا أورسو، خلال الاجتماع الثنائي بينهما، لزيارة الرياض «لتعزيز التعاون بين البلدين وتسهيل التعاون بين الشركات».