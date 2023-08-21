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أسعار النفط ترتفع بعد تراجع صادرات الخام من السعودية وروسيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 07:22 صباحا
أسعار النفط ترتفع بعد تراجع صادرات الخام من السعودية وروسيا
موقع للغاز والنفط تابع لشركة «أرامكو» السعودية، (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، مع تقلص المعروض العالمي إثر انخفاض صادرات الخام من السعودية وروسيا، ما عوض المخاوف المزعجة بشأن نمو الطلب العالمي وسط ارتفاع أسعار الفائدة.

وقفز خام «برنت» 75 سنتا إلى 85.55 دولار للبرميل، بينما سجل خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 82.05 دولار للبرميل، مرتفعا 80 سنتا، حسب وكالة «رويترز».

وقال المحلل المالي ستيفانو جراسو، إن الإمدادات تتقلص مع توقع انخفاض صادرات «أوبك بلس» للشهر الثاني في أغسطس الجاري، معقبا: «العرض الكلي ينخفض ​​والطلب يرتفع.. ما لم يكن هناك ركود وتباطؤ في الطلب أو انخفاضه​​، فإن (أوبك بلس) هي المسيطرة».

تراجع واردات النفط السعودي إلى الصين
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن شحنات السعودية إلى الصين في يوليو تراجعت 31% عن يونيو، بينما ظلت روسيا أكبر مورد للعملاق الآسيوي.

وفي الولايات المتحدة، انخفض عدد منصات النفط العاملة إلى 520 منصة الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مارس العام 2022 ، وفقا لـ«رويترز».

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