الرئيس الإيراني يدشن المرحلة الأخيرة من حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر

القاهرة - بوابة الوسط

دشّن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الإثنين، المرحلة الحادية عشرة الأخيرة من حقل بارس الجنوبي للغاز المشترك مع قطر، وهو الأكبر عالميًا.

وزار رئيسي مدينة عسلوية في جنوب الجمهورية الإسلامية؛ حيث قام بتدشين هذه المرحلة الجديدة في حفل بثه التلفزيون الرسمي. ويعد هذا الحقل أكبر حقول الغاز المكتشفة في العالم، وهو مشترك بين إيران حيث يعرف باسم بارس الجنوبي، وقطر حيث يعرف باسم حقل غاز الشمال، بحسب «فرانس برس».

وأوضح وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن إنتاج المرحلة سيبلغ 50 مليون متر مكعب يوميًا بعد إنجاز تطوير الآبار. واعتبر رئيسي أن «إنشاء المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي للغاز، الذي يعد إنجازًا كبيرًا، تم على أيدي الخبراء الإيرانيين، ما يؤشر على اعتماد البلاد على قوة خبرائها المحليين في المجال».

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وأضاف «تمّ توقيع العقد مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي، لكن هذه الشركة لم تف بالعقد وتخلت عنه».

إيران تمتلك ثاني أكبر احتياطات للغاز في العالم

وكان من المقرر أن يتمّ تطوير الحقل من قبل المجموعة الفرنسية العملاقة وشركة الصين الوطنية للنفط وشركة إيرانية، بموجب اتفاق تمّ توقيعه في العام 2017 ووصلت قيمته إلى 4.8 مليار دولار أميركي.

إلا أن «توتال» انسحبت من المشروع بعد قرار الرئيس الأميركي في حينه دونالد ترامب عام 2018 سحب بلاده أحاديًا من اتفاق 2015 بشأن برنامج طهران النووي، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على الجمهورية الإسلامية.

وأعلنت الأخيرة في 2019 أن الشركة الصينية انسحبت بدورها من المشروع. ووفق التقديرات، تمتلك إيران ثاني أكبر احتياطات للغاز في العالم، ورابع أكبر احتياطات للنفط.