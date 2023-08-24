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أسعار النفط تنخفض وسط بيانات اقتصادية ضعيفة حول العالم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 أغسطس 2023, 07:53 صباحا
أسعار النفط تنخفض وسط بيانات اقتصادية ضعيفة حول العالم
منظر جوي يُظهر زوارق قطر تساعد ناقلة نفط خام على الرسو في محطة نفط بمقاطعة تشجيانغ الصينية، 18 يوليو 2022، (رويترز)
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تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس وسط بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من اقتصادات رئيسية، ومع ترقب المستثمرين كلمة يلقيها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول يوم الجمعة المقبل، سيتناول فيها ملف أسعار الفائدة.

وانخفض خام «برنت» 26 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 82.95 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 30 سنتا أو 0.4% إلى 78.59 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

أداء ضعيف للاقتصادات في جميع أنحاء العالم
وقال محللون إن بيانات مؤشر مديري المشتريات أمس الأربعاء رسمت صورة قاتمة لأداء الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، مما أثار مخاوف بشأن الطلب.

وأعلنت اليابان تقلص نشاط المصانع للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، كما انخفض النشاط التجاري في منطقة اليورو أكثر من المتوقع، خصوصا في ألمانيا، ويبدو أن الاقتصاد البريطاني يتجه نحو الانكماش في الربع الحالي، معرضا لخطر الوقوع في الركود، كما اقترب نشاط الأعمال في الولايات المتحدة من نقطة الركود في أغسطس الجاري مع تسجيل النمو لأضعف مستوياته منذ فبراير.

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