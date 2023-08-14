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تراجع الروبل إلى 100 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ مارس 2022

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 أغسطس 2023, 09:56 صباحا
تراجع الروبل إلى 100 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ مارس 2022
الروبل الروسي والدولار الأميركي. (الإنترنت)
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واصلت العملة الروسية تراجعها صباح اليوم الإثنين مع تدني قيمتها إلى أكثر من مئة روبل للدولار الواحد و110 روبل لليورو الواحد، وهو أدنى مستوى تسجّله منذ 23 مارس 2022 حين انهارت في أعقاب إطلاق موسكو هجومها العسكري على أوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس». وأظهرت بيانات بورصة موسكو أنه جرى تداول الروبل بسعر 100,73 مقابل الدولار و110,22 مقابل اليورو عند الساعة 10:05 صباحا (07:05 ت غ).

ويبعث تراجع قيمة الروبل بشكل متواصل في الأسابيع الأخيرة مخاوف لدى العديد من الروس حيال مستواهم المعيشي، في ظل عودة التضخم والعقوبات الغربية المفروضة على البلد والكلفة المالية المتزايدة للنزاع في أوكرانيا. وسجلت روسيا العام الماضي تضخما مرتفعا تخطى 17% في الربيع، ما أدى إلى تدني القوة الشرائية لملايين الروس.

روسيا وعودة التضخم
وشهدت السنوات الماضية في روسيا عودة التضخم الذي بلغت نسبته 4.3% في يوليو، بالتوازي مع تدهور العملة الوطنية في ظل التراجع الحاد في العائدات الناجمة عن تصدير المحروقات. وإزاء هذا الوضع، اضطر البنك المركزي الروسي في 21 يوليو إلى زيادة معدل فائدته الرئيسية إلى 8.5% سعيا لمكافحة ارتفاع الأسعار، وعلق اعتبارا من الخميس الماضي وحتى نهاية السنة مشترياته من العملات الأجنبية في سوق القطع الوطنية.

غير أن ضعف الروبل يسمح للدولة الروسية في المقابل بتعزيز خزائنها، لأن كل دولار أو يورو تحصل عليه الحكومة يؤمن لها مبالغ أكبر بالروبل لتغطية نفقاتها المتزايدة بسبب النزاع في أوكرانيا.

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