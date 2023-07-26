ماسك: «تويتر» سيتيح لمستخدميه إدارة عالمهم المالي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الملياردير إيلون ماسك في تغريدة، الثلاثاء، أن «تويتر» سيتيح لمستخدميه في الأشهر المقبلة إدارة ما وصفه بـ«العالم المالي» الخاص بهم، بعد يوم على إطلاق المنصة شعارها الجديد «إكس» في إطار إعادة تسمية للعلامة التجارية.

وقال: «خلال الأشهر المقبلة، سيتيح تويتر إمكانية إدارة مجمل عالمكم المالي، وبالتالي لم يعد لاسم تويتر معنى في هذا السياق. لذا علينا أن نقول وداعا للطائر»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وبعد استحواذه عليها، العام الماضي، لقاء 44 مليار دولار، تطرق الملياردير الأميركي أكثر من مرة إلى مشروعه المتمثل في تنويع النشاطات التي توفرها «تويتر»، مع إمكان تقديم خدمات مالية، على غرار منصة «وي تشات» في الصين. وغيّر ماسك في أبريل 2023 اسم الشركة إلى «إكس كورب».

تويتر تستبدل شعار الطائر الأزرق بحرف «إكس»

إيلون ماسك يقرر تغيير شعار منصة «تويتر»

استبدال شعار «تويتر»

الإثنين، استبدلت المنصة بالطائر الأزرق حرف «إكس» أبيض على خلفية سوداء، في تغيير أعلن رجل الأعمال ومالك المنصة رغبته في إجرائه. وعلى الرغم من أن موقع شبكة التواصل الاجتماعي بات يظهر شعار الشركة الجديد، فلا يزال عنوانه يظهر على أنه «ويتر.كوم».

ويستمد «تويتر»، الذي أسس في العام 2006، اسمه من صوت الطيور، واستخدم علامته التجارية منذ أيامه الأولى عندما اشترت الشركة سهم رمز لطائر أزرق مقابل 15 دولارا، حسب موقع «كرييتف بلوك».

وبدل ماسك، مساء الأحد، صورة صفحته الشخصية إلى شعار الشركة الجديد الذي وصفه الملياردير بأنه «حد أدنى من فن الديكور»، وحدّث رابط سيرته الذاتية إلى «إكس.كوم»، الذي يعيد التوجيه الآن إلى «تويتر.كوم». وأشار كذلك إلى أنه، بموجب الهوية الجديدة للموقع، سيطلق على المنشورات تسمية «إكس».