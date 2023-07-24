تويتر تستبدل شعار الطائر الأزرق بحرف «إكس»

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت منصة «تويتر» شعارها الجديد، اليوم الإثنين، مستبدلة الطائر الأزرق بحرف «إكس» في إطار إعادة تسمية للعلامة التجارية.

ويظهر موقع شبكة التواصل الاجتماعي الآن شعار الشركة الجديد وهو حرف «إكس» أبيض على خلفية سوداء.

- ينطلق اليوم.. تعرف على شعار «تويتر» الجديد

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، تغيير شعار تطبيق «تويتر» للتواصل الاجتماعي، مع إطلاق الشعار الجديد رسميا بدءا من اليوم الإثنين.

تغيير عنوان الموقع

وأوضح ماسك في تغريدة عزمه تغيير شعار المنصة إلى علامة «إكس» (X)، وإلغاء شعار الطائر الأزرق الشهير، وتغيير عنوان الموقع إلى « X.COM» إضافة إلى العنوان الحالي.

وأضاف في تغريدات أخرى أنه يعتزم إطلاق الشعار وعنوان الموقع الجديد، اليوم الإثنين، على مستوى العالم، وقال: «يعجبني الحرف أكس». ونشر ماسك صورة داخلها حرف إكس وامض باللغة الإنجليزية، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

وكان ماسك قد كتب في تغريدة، مساء السبت: «قريبا، سنودع شعار تويتر، وتدريجيا كل الطيور».