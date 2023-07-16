  • Alwasat News
Atwasat

«بلومبرغ»: التبادلات الاقتصادية بين الخليج والصين تتسارع وسط قلق بشأن الشراكة مع واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 16 يوليو 2023, 11:49 صباحا
«بلومبرغ»: التبادلات الاقتصادية بين الخليج والصين تتسارع وسط قلق بشأن الشراكة مع واشنطن
علم الصين. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قالت وكالة «بلومبرغ» الأميركية إن دول الخليج الغنية تتجه إلى تعميق الروابط المالية والتجارية مع الصين، وسط قلق متنامٍ بشأن مستقبل الشراكة الأمنية الطويلة الأجل مع الولايات المتحدة.

فبعد سبعة أشهر من مشاركة الرئيس الصيني، تشي جينبينغ، في أول قمة خليجية – صينية استضافتها الرياض، تسارعت التبادلات الاقتصادية بين المملكة السعودية والإمارات والصين، وتخطت مشتريات النفط التي استحوذت عليها الصين لسنوات طويلة.

ولفتت «بلومبرغ»، اليوم الأحد، إلى أن إحدى الصفقات التي ستستفيد من توثيق العلاقات في الأشهر المقبلة الطرح العام الأولي في شنغهاي لعملاق البذور، مجموعة «سينجينتا»، بتكلفة 9 مليارات دولار.

وقد أجرى مستشارو الشركة المدعومة من الحكومة في بكين مناقشات مع الصناديق السيادية في الشرق الأوسط، بما في ذلك هيئة أبوظبي للاستثمار وصندوق الاستثمار العام السعودي، ليكونوا مستثمرين أساسيين في الصفقة.

وارتفعت قيمة عمليات الاستحواذ والاستثمارات من قِبل الشركات الخليجية في الصين بأكثر من 1000% على أساس سنوي إلى 5.3 مليار دولار. كما تُظهر البيانات أن هذا العام على وشك أن يصبح الأكثر ازدحاما على الإطلاق من حيث عدد هذه الصفقات بين الخليج والصين.

ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة أن صندوق الثروة السيادي في أبوظبي (مبادلة للاستثمار)، الذي تبلغ قيمته 280 مليار دولار، يكثف عملياته في الصين بالآونة الأخيرة، للبحث عن استثمارات محتملة. كما شهدت دبي زيادة 24% في عدد الشركات الصينية خلال العام الجاري.

في حين فازت عدد من الشركات الصينية بعقود للمشاركة في بناء مدينة نيوم المستقبلية بالمملكة السعودية، حيث تعتبر الرياض بكين شريكا لا غنى في تحقيق رؤية 2030.

وتعد التجارة، خصوصا تجارة النفط، هي مفتاح العلاقة بين الصين والخليج، إذ تضخمت التدفقات التجارية الثنائية الاتجاه بين المملكة السعودية والصين إلى 117 مليار دولار في العام الماضي من 834 مليون دولار فقط قبل ثلاثة عقود.

ونمت التجارة الثنائية بين الإمارات والصين بما يقرب من مئة ضعف إلى 107 مليارات دولار في العام 2022 من 1.15 مليار دولار فقط في 1992.

الإمارات والهند تتفقان على استخدام العملات المحلية في التحويلات المالية
اليابان والسعودية بصدد الاتفاق على تطوير موارد المعادن الأرضية النادرة

قلق أميركي من تنامي النفوذ الصيني
تمتد العلاقات بين الخليج والصين بعيدا عن الجبهة الاقتصادية. ففي قمة ديسمبر الماضي، عرض الرئيس الصيني التوسط بين إيران والمملكة السعودية، مما أفضى إلى اتفاق تاريخي، جرى توقيعه مارس الماضي، لتطبيع العلاقات بين البلدين.

من جهتها، تشعر الولايات المتحدة بقلق متزايد بسبب نفوذ الصين الآخذ في النمو بمنطقة الشرق الأوسط، مما قد يهدد المصالح الأميركية على المدى الطويل.

ويؤكد مسؤولون في الخليج، كما نقلت «بلومبرغ»، أن التوجه صوب الصين لا يستهدف استبدال الولايات المتحدة، ولكن الهدف هو توسيع نطاق التحالفات الدولية بشكل عام.

استضافت الرياض، الشهر الماضي، ملتقى الأعمال العربي – الصيني الأكبر على الإطلاق، وشارك فيه آلاف من أصحاب الشركات الناشئة والمسؤولين في الحكومة الصينية. وأعلنت المملكة السعودية توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين خلاله بـ10 مليارات دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيديو.. الاتحاد يتمسك بتأجيل الجولة الخامسة من سداسي التتويج ويطالب بتدخل الدبيبة

فيديو.. الاتحاد يتمسك بتأجيل الجولة الخامسة من سداسي التتويج ويطالب بتدخل ...
رونالدو: فوز النصر بالدوري السعودي أهم من حصولي على لقب الهداف

رونالدو: فوز النصر بالدوري السعودي أهم من حصولي على لقب الهداف
ميسي يوقع رسمياً لنادي إنتر ميامي الأميركي حتى عام 2025

ميسي يوقع رسمياً لنادي إنتر ميامي الأميركي حتى عام 2025
شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على الاتحاد في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على الاتحاد في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة
الأهلي بنغازي يفوز على النصر في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة

الأهلي بنغازي يفوز على النصر في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة
خبير نفطي يستبعد إعلان «القوة القاهرة» إلا إذا طالت الإغلاقات

خبير نفطي يستبعد إعلان «القوة القاهرة» إلا إذا طالت الإغلاقات
ماذا بعد دعوة باتيلي وموافقة مجلس الدولة على مقترح القوانين الانتخابية؟

ماذا بعد دعوة باتيلي وموافقة مجلس الدولة على مقترح القوانين الانتخابية؟
كاريكاتير خيري - الأزمة السياسية في ليبيا!

كاريكاتير خيري - الأزمة السياسية في ليبيا!
ما قبل الإقفالات.. معركة النفط بين ضغوط الخارج و«لجنة المنفي» والحراسة القضائية

ما قبل الإقفالات.. معركة النفط بين ضغوط الخارج و«لجنة المنفي» والحراسة القضائية
«ناسا» تكتشف عناصر للحياة في نهر عمره 3.5 مليار سنة على المريخ

«ناسا» تكتشف عناصر للحياة في نهر عمره 3.5 مليار سنة على المريخ
قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»

قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»
تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان

تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان
ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت

ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت
باحث تركي بمؤسسة «كارنيغي» يستشرف «مستقبل العلاقات التركية مع حكومة طرابلس وبنغازي»

باحث تركي بمؤسسة «كارنيغي» يستشرف «مستقبل العلاقات التركية مع حكومة طرابلس ...
الأهلي بنغازي يرفع أزمة سداسي التتويج لـ«فيفا» و«كاف» ويعتبر بطولة الدوري «معلقة»

الأهلي بنغازي يرفع أزمة سداسي التتويج لـ«فيفا» و«كاف» ويعتبر بطولة الدوري ...
جريدة «الوسط»: خارطة طريق «النواب» و«الدولة».. مخاض دون ولادة

جريدة «الوسط»: خارطة طريق «النواب» و«الدولة».. مخاض دون ولادة
المشري: الأمن الداخلي تواصل مع عدد كبير من أعضاء مجلس الدولة بتعليمات من الدبيبة

المشري: الأمن الداخلي تواصل مع عدد كبير من أعضاء مجلس الدولة بتعليمات من الدبيبة
السنوسي الحليق: ما حدث لبومطاري مؤامرة من الصديق الكبير

السنوسي الحليق: ما حدث لبومطاري مؤامرة من الصديق الكبير
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
اليابان والسعودية بصدد الاتفاق على تطوير موارد المعادن الأرضية النادرة
اليابان والسعودية بصدد الاتفاق على تطوير موارد المعادن الأرضية ...
آلاف السياح عالقون في إيطاليا وبلجيكا من جراء الإضرابات
آلاف السياح عالقون في إيطاليا وبلجيكا من جراء الإضرابات
بوتين: الهدف الرئيسي من اتفاق الحبوب الأوكرانية «لم يتحقق»
بوتين: الهدف الرئيسي من اتفاق الحبوب الأوكرانية «لم يتحقق»
محللون: أرقام نمو الاقتصاد الصيني المتوقعة للربع الثاني انعكاس ضعيف للواقع
محللون: أرقام نمو الاقتصاد الصيني المتوقعة للربع الثاني انعكاس ...
«شل» تزوّد المغرب بالغاز الطبيعي المسال لمدة 12 عاماً
«شل» تزوّد المغرب بالغاز الطبيعي المسال لمدة 12 عاماً
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تدهور القوة الشرائية للدينار ينغص فرحة التونسيين بعيد الأضحى
تدهور القوة الشرائية للدينار ينغص فرحة التونسيين بعيد الأضحى...
روسيا تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن الثلاثاء لبحث تفجيرات نورد ستريم
روسيا تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن الثلاثاء لبحث تفجيرات نورد ......
«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم الذكاء الصناعي
«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم ......
بموازاة «دولرة» الاقتصاد.. طفرة في في ألعاب اليانصيب بفنزويلا
بموازاة «دولرة» الاقتصاد.. طفرة في في ألعاب اليانصيب ......
صندوق النقد يحذر من مخاطر تهدد الاستقرار في لبنان
صندوق النقد يحذر من مخاطر تهدد الاستقرار في لبنان...
المزيد
«بلومبرغ»: التبادلات الاقتصادية بين الخليج والصين تتسارع وسط قلق بشأن الشراكة مع واشنطن
«بلومبرغ»: التبادلات الاقتصادية بين الخليج والصين تتسارع وسط......
بريطانيا توقع على انضمامها لشراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ
بريطانيا توقع على انضمامها لشراكة التجارة الحرة عبر المحيط ......
الإمارات والهند تتفقان على استخدام العملات المحلية في التحويلات المالية
الإمارات والهند تتفقان على استخدام العملات المحلية في ......
«شل» تزوّد المغرب بالغاز الطبيعي المسال لمدة 12 عاماً
«شل» تزوّد المغرب بالغاز الطبيعي المسال لمدة 12 عاماً...
محللون: أرقام نمو الاقتصاد الصيني المتوقعة للربع الثاني انعكاس ضعيف للواقع
محللون: أرقام نمو الاقتصاد الصيني المتوقعة للربع الثاني ......
المزيد