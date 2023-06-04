  • Alwasat News
Atwasat

اجتماع دول «أوبك+».. توقعات صعبة لمستقبل الإنتاج ومناقشات حادة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 يونيو 2023, 11:19 صباحا
اجتماع دول «أوبك+».. توقعات صعبة لمستقبل الإنتاج ومناقشات حادة
شعار منظمة أوبك. (الإنترنت)
alwasat radio

تعقد الدول الكبرى المنتجة للنفط اجتماعا اليوم الأحد، يفترض أن يسمح باختبار متانة التفاهم بين السعودية وروسيا بعد مؤشرات كشفت مؤخرا وجود تباين في بعض المواقف.

تجتمع اليوم الأحد، الدول الـ13 الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، وشريكاتها العشر بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم «أوبك+» في فيينا، مقر المنظمة، حيث سيناقش الاجتماع إمكانية خفض الإنتاج أو تثبيته.

ومن المقرر عقد الاجتماع الحضوري الثاني للمنظمة منذ مارس 2020 ظهرا، وفق وكالة «فرانس برس».

وأثار عدد من دول المجموعة مفاجأة في أبريل الماضي، بالإعلان عن تخفيضات تبلغ أكثر من مليون برميل يوميا في محاولة لرفع الأسعار.

وبعد تحسن لفترة قصيرة، تراجعت الأسعار أكثر من 10% وسط مخاوف من ركود اقتصادي عالمي وزيادة في أسعار الفائدة للمصارف المركزية الكبرى وانتعاش أبطأ من المتوقع في الطلب في الصين بعد انتهاء القيود التي فرضت خلال وباء كوفيد-19.

- «أوبك»: نقص الاستثمار يهدد استدامة نظام الطاقة

واقترب سعر برميل برنت نفط بحر الشمال بشكل خطير في نهاية مايو من عتبة السبعين دولارا، التي لم ينخفض دونها منذ ديسمبر 2021.

إشارات متضاربة عن السعودية وروسيا
وفي مواجهة فشل استراتيجيتهم، هل يقرر أعضاء «أوبك بلاس» مزيدا من الخفض في الإنتاج؟، يتوقع معظم المحللين الإبقاء على الحصص الحالية لكن إشارات متضاربة صدرت عن السعودية وروسيا.

وقال تاماس فارغا المحلل في مجموعة «بي في ام أينرجي» لـ«فرانس برس»، إنه «من الصعب التنبؤ بنتائج الاجتماع المقبل في مواجهة الخطاب غير المتجانس» من دولتين كبيرتين في «أوبك+».

فمن جهة، حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان المضاربين الأسبوع الماضي، على هامش منتدى في الدوحة، وقال «ليس علي أن أكشف عن أوراقي فلست لاعب بوكر (...) لكني أقول لهم (المضاربون) فقط.. احترسوا». وهو يلمح بذلك إلى أن التحالف سيتحرك من أجل وقف التراجع.

من جهة أخرى، استبعد نائب رئيس الوزراء الروسي لشؤون الطاقة ألكسندر نوفاك، أي تغيير في الإنتاج. وقال لصحيفة ازفستيا الروسية «لا أعتقد أنه ستكون هناك أي تغييرات جديدة» بعد الاجتماع الوزاري.

حاجة ماسة وتهدئة روسية
وفي الواقع، يرى محللون وشركات أن روسيا تعمل بشكل منفصل، فهي بعيدة عن التعهدات التي قطعت في فبراير بخفض إنتاجها من 500 ألف برميل يوميًا وتركز على الأسواق الآسيوية مثل الهند والصين.

وتتحفظ موسكو على إغلاق صنبور الذهب الأسود الذي تحتاج إليه لتمويل حربها المكلفة في أوكرانيا، وتضعف بذلك موقف «أوبك+».

وهذا ما دفع إدوارد مويا المحلل في شركة «أواندا» لأن يتوقع انتهاء التوافق الروسي السعودي.

وهو يتوقع في كل الأحوال مناقشات حادة الأحد، وقال «سيدعو السعوديون إلى مزيد من الخفض بينما روسيا بحاجة ماسة إلى عائدات النفط».

وردا على سؤال لصحفيين الخميس الماضي، سعى الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى تهدئة، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين «بناءة وفعالة».

وقال إيبيك أوزكارديسكايا من مجموعة "سويسكوت" في مذكرة "من غير المرجح أن نشهد خلافًا كما حدث في 2020 إذ إن النزاع عزز العلاقات بين الحليفين".

وكان هذا التحالف اهتز في مارس 2020 عندما رفضت روسيا خفض إنتاجها لدعم الأسعار، التي تراجعت بسبب انتشار فيروس كورونا إلى أدنى المستويات.

وبعد ذلك، ردت السعودية بإغراق السوق بالذهب الأسود عبر زيادة صادراتها النفطية إلى مستوى قياسي، مما أدى إلى انخفاض الأسعار إلى أقل من خمسين دولارًا في عتبة استغرق الأمر ثمانية أشهر للعودة إليها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أستراليا تعتزم إنشاء متنزه بحري بحجم إسبانيا

أستراليا تعتزم إنشاء متنزه بحري بحجم إسبانيا
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه

باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
بالصدفة.. العثور على 45 كيسًا تحوي رفاتًا بشرية في المكسيك

بالصدفة.. العثور على 45 كيسًا تحوي رفاتًا بشرية في المكسيك
مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا

مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا
معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن.. وعشرات من ضحاياها دُفِنوا مجهولين

معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن.. وعشرات من ضحاياها دُفِنوا مجهولين
الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين

الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين
«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات

«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات
شاهد: تنصيب إردوغان رئيسًا لولاية ثالثة في تركيا

شاهد: تنصيب إردوغان رئيسًا لولاية ثالثة في تركيا
كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا

كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا
النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود

النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود
غلّة الصيادين في بحر اليونان أسماك.. وبلاستيك

غلّة الصيادين في بحر اليونان أسماك.. وبلاستيك
باريس سان جيرمان يعلن رحيل مدافعه سيرخيو راموس

باريس سان جيرمان يعلن رحيل مدافعه سيرخيو راموس
لقاء فلورنسا: العداءة الكينية فايث كيبيغون تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 1500م

لقاء فلورنسا: العداءة الكينية فايث كيبيغون تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق ...
دورينا اليوم.. النصر في السداسي وحسم الهبوط في الجولة الأخيرة

دورينا اليوم.. النصر في السداسي وحسم الهبوط في الجولة الأخيرة
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): الأخضر أمام دارنس

انتهت عبر قناة الوسط (WTV): الأخضر أمام دارنس
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي
«مياوزييم».. متحف للقطط في طهران لتعزيز تعايشها مع السكان

«مياوزييم».. متحف للقطط في طهران لتعزيز تعايشها مع السكان
«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة مشابهة من «آبل»

«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة مشابهة من «آبل»
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
صندوق النقد: تعافي الاقتصاد السريلانكي ما زال صعبا
صندوق النقد: تعافي الاقتصاد السريلانكي ما زال صعبا
فرنسا تنتظر تصنيف «ستاندارد آند بورز» بعد خفض «فيتش» درجتها
فرنسا تنتظر تصنيف «ستاندارد آند بورز» بعد خفض «فيتش» درجتها
اليوم.. بايدن يوقع اتفاق زيادة سقف الدين الأميركي
اليوم.. بايدن يوقع اتفاق زيادة سقف الدين الأميركي
النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود
النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود
«ستاندارد اند بورز» تبقي على درجة فرنسا بلا تغيير
«ستاندارد اند بورز» تبقي على درجة فرنسا بلا تغيير
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي
مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي...
إقلاع أول طائرة ركاب صينية الصنع في رحلتها التجارية الأولى
إقلاع أول طائرة ركاب صينية الصنع في رحلتها التجارية الأولى...
«فيتش» تضع التصنيف الائتماني لأميركا تحت المراقبة تمهيدا لاحتمال خفضه
«فيتش» تضع التصنيف الائتماني لأميركا تحت المراقبة تمهيدا ......
بايدن: مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين غير مقبولة
بايدن: مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين غير مقبولة...
1,2 مليار يورو غرامة على شركة ميتا لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي للبيانات
1,2 مليار يورو غرامة على شركة ميتا لانتهاكها قواعد الاتحاد ......
المزيد
اجتماع دول «أوبك+».. توقعات صعبة لمستقبل الإنتاج ومناقشات حادة
اجتماع دول «أوبك+».. توقعات صعبة لمستقبل الإنتاج ومناقشات ......
بايدن يوقع قانون رفع سقف الدين العام الأميركي
بايدن يوقع قانون رفع سقف الدين العام الأميركي...
الرئيس الجديد للبنك الدولي يتولى مهامه رسميًا
الرئيس الجديد للبنك الدولي يتولى مهامه رسميًا...
«ستاندارد اند بورز» تبقي على درجة فرنسا بلا تغيير
«ستاندارد اند بورز» تبقي على درجة فرنسا بلا تغيير...
النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود
النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود...
المزيد