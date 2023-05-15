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«أوبك»: نقص الاستثمار يهدد استدامة نظام الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 مايو 2023, 01:21 مساء
«أوبك»: نقص الاستثمار يهدد استدامة نظام الطاقة
أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص أهمية الانتقال العادل والمستدام للطاقة حتى لا يتخلف أي شعب ولا صناعة ولا بلد عن الركب، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة هائلة في ظل التخطيط لانتقال منظم للطاقة مدفوعا بتحديات أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة.

وأضاف الغيص، في تصريح صحفي، أن صناعة النفط وحدها ستشكل ما يقرب من 29% من احتياجات الطاقة في العالم بحلول العام 2045، ويبلغ إجمالي متطلبات الاستثمار العالمي 12.1 تريليون دولار بين الحين والآخر، وهذا يعادل أكثر من 500 مليار دولار كل عام، حسب «سكاي نيوز» عربية.

الانكماش الصناعي وجائحة «كورونا»
وأشار إلى أن المستويات السنوية الأخيرة كانت أقل بكثير من هذا المبلغ بسبب الانكماش الصناعي وجائحة «كورونا» والتركيز المتزايد على القضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة. وأضاف أنه يجب أن ينصب التركيز العام على خفض الانبعاثات واستخدام جميع أنواع الوقود في جميع أنحاء العالم. وفي هذا الصدد لا يوجد حل واحد يناسب الجميع لمستقبل الطاقة المستدامة.

وتابع قائلا: «إننا نؤيد تأييدا تاما اتباع نهج عالمي متعدد الأطراف قائم على التعاون إذ نتطلع إلى الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) التي تستضيفها دولة الإمارات بنهاية العام الجاري في مدينة إكسبو دبي ودعم المؤتمر لجدول أعمال شامل حيث يجري الحدث أول تقييم عالمي منذ اتفاق باريس».

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