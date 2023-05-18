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سعر الغاز الطبيعي الأوروبي في أدنى مستوياته مع اقتراب الصيف

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 مايو 2023, 08:38 مساء
سعر الغاز الطبيعي الأوروبي في أدنى مستوياته مع اقتراب الصيف
مصنع للغاز الحيوي في غرب فرنسا في 11 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
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واصلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي تراجعها لتبلغ اليوم الخميس، أدنى مستوى منذ عامين بسبب أسواق مموّنة بشكل جيد بمخزونات مريحة في أوروبا وارتفاع في درجات الحرارة يؤدي إلى تراجع الطلب.

وقرابة الساعة 16,00 بتوقيت غرينتش جرى تداول العقود الآجلة للغاز الهولندي (تي تي إف) الذي يعد المرجع الأوروبي بـ30,09 يورو لكل ميغاوات في الساعة بعيد وصوله إلى 29,69 يورو لكل ميغاوات في الساعة. ولم يسجل هذا السعر منذ يونيو 2021.

وسجل سعر الغاز البريطاني أيضًا أدنى مستوياته، الخميس، منذ يونيو 2021، إذ بلغ 67,71 بنسًا للوحدة الحرارية، بانخفاض بنسبة تتجاوز 63% منذ بداية العام. وفي الولايات المتحدة انخفض سعر الغاز بأكثر من 43% منذ بداية 2023، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكد المحلل في «آر بي سي كابيتال ماركتس» بيراج بورخاتاريا أن «الشتاء المعتدل، وصادرات الغاز الطبيعي المسال بمستويات غير مسبوقة من الولايات المتحدة، وطلب القطاع السكني والصناعة غير المرتفع»، أدّى إلى تراجع أسعار الغاز الأوروبي. ويُعد الطلب على التدفئة السبب الرئيسي لاستهلاك الأفراد للغاز.

ولفت المحلّل لدى شركة «إس اي بي» بيارن شيلدروب، إلى أن الاحتباس الحراري يقلل الطلب على الغاز للتدفئة، مؤكدًا أن مستويات التخزين في أوروبا قريبة من المستويات القياسية خلال هذه الفترة من السنة. وبالتالي ستتمكن أوروبا من إعادة تعبئة خزاناتها قبل الشتاء المقبل.

- أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي تسجل مستوى قياسيا جديدا

وأدى تراجع أسعار الطاقة (الغاز، والنفط أيضًا، الذي انخفض بأكثر من 10% منذ بداية العام لخام برنت) إلى خفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو من نوفمبر إلى مارس، لكنه عاد وارتفع قليلاً مسجلاً نسبة 7% في أبريل.

وعلى الرغم من انخفاض الأسعار، رأى المحلل في مجموعة «أواندا» ادوارد مويا في حديث لوكالة «فرانس برس» أنه «يصعب السيطرة على التضخم الأوروبي على ما يبدو».

وضع حد لأزمة الطاقة
أطلق الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، أول مناقصة دولية لشراء الغاز بشكل جماعي، من أجل الحصول على أسعار أفضل لتجديد المخزون قبل شتاء 2023-2024. ورد 25 من موردي الغاز على هذا الطلب حتى الآن.

من شأن «المشتريات الجماعية» الأوروبية أن تتيح تجنب الوضع الذي كان سائدًا في صيف عام 2022 ، عندما هرعت الدول والشركات إلى سوق الغاز في الوقت عينه لملء مخزونها، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وتعد هذه الآلية جزءًا من إجراءات اتخذتها الدول السبع والعشرون للاستجابة لأزمة الطاقة الناجمة عن ارتفاع أسعار الغاز بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وانخفاض إمدادات الغاز الروسي بشكل كبير.

وقال شيلدروب «وضَعَ التكيّف الاستثنائي للاتحاد الأوروبي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، حدًا لأزمة الطاقة في أوروبا».

وكان سعر الغاز الأوروبي ارتفع إلى مستويات قياسية عند 345 يورو في مارس، بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير العام الماضي.

وبذلت أوروبا جهودًا مذاك لملء احتياطياتها لتقليل اعتمادها على روسيا قدر الإمكان، ساعية إلى مصادر بديلة للإمداد، كما دعت إلى اجتماعات أزمة، وإلى تقليل استهلاك الطاقة. وفي النتيجة، تمكنت القارة العجوز من خفض اعتمادها على الغاز الروسي إلى حد كبير.

تراجع سعر الغاز الأوروبي بأكثر من 60% منذ مطلع العام
وبحسب تقديرات محللي «دي إن بي» كانت روسيا تؤمن حوالى 40% من واردات الغاز الأوروبية قبل غزوها أوكرانيا، وبلغت هذه النسبة أقل من 10% حاليًا.

وتراجع سعر الغاز الأوروبي بأكثر من 60% منذ مطلع العام. وما زال السعر الذي يناهز 30 يورو أكثر بمرتين من سعر 15 يورو المسجل في 2020 عندما تسبب وباء كوفيد في إغلاق الاقتصاد العالمي وأضعف الطلب العالمي على الطاقة.

وحذّر بورخاتاريا من أن «أوروبا ما زالت معرضة لخطر الصدمات على صعيد الطلب»، معتبراً أن «التخزين وحده لن يتمكن من تلبية الطلب في حال تزايده».

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