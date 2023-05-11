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الصين والإكوادور توقعان اتفاقا للتبادل الحر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 مايو 2023, 08:57 صباحا
الصين والإكوادور توقعان اتفاقا للتبادل الحر
جزيرة بارتولومي التابعة لأرخبيل غالاباغوس في الاكوادور، 15 أبريل 2023. (أ ف ب)
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وقعت الصين والإكوادور، الأربعاء، اتفاقا للتجارة الحرة يسمح باستفادة 99.6% من المنتجات الإكوادورية من إعفاء من الرسوم الجمركية، كما أعلن وزير التجارة الإكوادوري خوليو خوسيه برادو.

وقال برادو الذي وقع الاتفاق مع نظيره الصيني وانغ وينتاو، عبر الفيديو للصحفيين إن هذا الاتفاق «يفتح الباب أمام أكبر سوق في العالم يضم 1.4 مليار مستهلك». واختتمت بكين وكيتو المفاوضات بشأن هذا الاتفاق في ديسمبر، وفق وكالة «فرانس برس».

ويأمل البلدان في تعزيز التجارة الثنائية التي بلغت قيمتها 13.09 مليار دولار في 2022، وهو رقم قياسي، حسب البنك المركزي الإكوادوري.

الإكوادور تأمل أن يحفز الاتفاق خلق فرص عمل
وأشار الوزير الإكوادوري إلى أن إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات التصدير الإكوادورية التقليدية مثل الجمبري والموز والكاكاو والورود، سيستغرق ما بين خمس وعشر سنوات، لكنه سيدخل حيز التنفيذ على الفور بالنسبة لمنتجات أخرى.

وأبرمت دول أخرى اتفاقات للتبادل الحر مع الصين بينها بيرو وكوستاريكا وتشيلي. وقال برادو إن الإكوادور تأمل في أن يحفز الاتفاق خلق فرص عمل أيضا إذ يعمل 1.2 مليون شخص في قطاع التصدير، وهو عدد قد يتضاعف خلال العقد المقبل.

ومن أجل حماية بعض القطاعات الإنتاجية الإكوادورية استبعد حوالى 800 منتج صيني من الاتفاق، مثل المنسوجات والأحذية والخزف.

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