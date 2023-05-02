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فون دير لايين تحث الاتحاد الأوروبي على زيادة الاستثمارات في إنتاج أشباه الموصلات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 مايو 2023, 07:38 مساء
فون دير لايين تحث الاتحاد الأوروبي على زيادة الاستثمارات في إنتاج أشباه الموصلات
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين. (الإنترنت)
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حضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الثلاثاء دول الاتحاد الأوروبي على الاستثمار في الإنتاج على نطاق واسع لأشباه الموصلات في القارة لتقليل الاعتماد على آسيا في هذا القطاع الاستراتيجي. 

وقالت أثناء حضورها حفل بدء أشغال بناء مصنع ضخم لأشباه الموصلات في دريسدن بشرق ألمانيا مع المستشار أولاف شولتس «نحن بحاجة إلى إنتاج على نطاق واسع في أوروبا»، بحسب «فرانس برس».

ومن خلال هذا الاستثمار الذي تزيد قيمته على خمسة مليارات يورو، ستنتج المجموعة الألمانية «أنفينيون» اعتبارًا من العام 2026، رقائق سيليكون بقطر 300 ملم لأشباه الموصلات. ويأتي المشروع في سياق سعي الاتحاد الأوروبي لزيادة إنتاجه من هذه المكونات الأساسية للصناعة الرقمية والتحول البيئي الذي تهيمن عليه آسيا حاليًا.

إنتاج التكتل 20% من السوق العالمية العام 2030
واتفقت الدول الأعضاء السبع والعشرون في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في منتصف أبريل على أن يبلغ إنتاج التكتل 20% من السوق العالمية العام 2030، أي ضعف ما هو عليه حاليًا.

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وأضافت فون دير لايين «نرى جميعًا إلى أي مدى ارتفعت المخاطر الجيوسياسية. لهذا السبب من الضروري أن تعزز أوروبا سلاسل إمدادها». وتابعت «يتطلب ذلك زيادة حصتنا في السوق وقدرتنا الإنتاجية».

والتوترات الجيوسياسية حول تايوان، وهي واحدة من أكبر مصنعي الرقائق الدقيقة في العالم عبر مجموعة «تي إس إم سي»، تزيد المخاوف بشأن العرض في حين شهد القطاع نقصا في السنوات الأخيرة بسبب تفشّي كوفيد وزيادة الطلب.

 الرقائق هي «نفط القرن الحادي والعشرين»
وهذه الرقائق ضرورية للصناعة، ولا سيما التقنيات الخضراء (البطاريات وتوربينات الرياح والطاقة الشمسية) والتكنولوجيا الرقمية.

بدوره، شدد المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثاء على أن الرقائق هي «نفط القرن الحادي والعشرين»، مضيفا «نحتاج إلى أشباه موصلات، الكثير من أشباه الموصلات».

وألمانيا هي معقل لإنتاج أشباه الموصلات في أوروبا، ولا سيما منطقة دريسدن الملقبة بـ«سيليكون سكسونيا».  وإضافة إلى المجموعات الألمانية مثل «بوش» و«أنفينيون»، تمتلك «إنتل» الأميركية مشروع مصنع متطور في مدينة ماغديبورغ الألمانية (شمال شرق).

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