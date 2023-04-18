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خطة أوروبية لتطوير إنتاج أشباه الموصلات بقيمة 43 مليار يورو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 08:42 مساء
خطة أوروبية لتطوير إنتاج أشباه الموصلات بقيمة 43 مليار يورو
موظفون يصنعون رقائق إلكترونية في مصنع لشركة جيجي لأشباه الموصلات في نانتونغ بمحافظة جيانغسو في شرق الصين في 17 مارس 2021 (أ ف ب)
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توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في التكتل، الثلاثاء، إلى اتفاق على نص يرمي إلى تطوير صناعة أشباه الموصلات، وذلك بغية تقليص اعتماد القارة العجوز على آسيا في هذا القطاع الاستراتيجي.

ورحب المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بروتون، بالنص الذي أطلقت عليه تسمية «تشيبس آكت»، قائلا إن «مصير أوروبا بات بيدها». وأوضح أنه «بإتقانه تقنيات أشباه الموصلات الأكثر تقدمًا، سيصبح الاتحاد الأوروبي قوة صناعية في أسواق المستقبل»، حسب ما أوردته وكالة «فرانس برس».

43 مليار يورو استثمارات أوروبية في أشباه الموصلات
والهدف المعلن هو مضاعفة حصة الاتحاد الأوروبي من السوق العالمية لأشباه الموصلات إلى 20%، من خلال ضخ 43 مليار يورو من الاستثمارات العامة والخاصة في هذا القطاع.

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والاتّحاد الأوروبي يعاني شحًّا في الرقائق، وقد تراجعت في العقود الأخيرة حصته من السوق. وأدى هذا الشح في أشباه الموصلات إلى كبح صناعة السيارات وأحدث أزمة.

وسلطت التوترات الجيوسياسية حول الصين، وجائحة «كوفيد-19»، الضوء على ضرورة أن تنتج في أوروبا هذه المكونات التي لا يمكن الاستغناء عنها والتي تُستورد خصوصًا من تايوان وكوريا الجنوبية، وهو ما أقنع المفوضية الأوروبية بتليين إطارها الصارم للمساعدات الحكومية واعتماد سياسة صناعية تدخّلية في قارة تقليديا بغاية الانفتاح على المنافسة العالمية.

ولا غنى عن هذه المكونات في العديد من الأجهزة المستخدة يوميًا على غرار الهواتف النقالة ومراكز تخزين البيانات في ذروة ازدهار الاقتصاد الرقمي.

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