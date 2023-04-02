  • Alwasat News
Atwasat

الصين تستنكر القيود اليابانية على تصدير معدات تصنيع أشباه الموصلات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أبريل 2023, 09:57 مساء
الصين تستنكر القيود اليابانية على تصدير معدات تصنيع أشباه الموصلات
عامل في مصنع ينتج أشباه الموصلات في سوتشيان بمقاطعة جيانغسو شرق الصين. (أ ف ب)
alwasat radio

شدد وزير الخارجية الصيني تشين غانغ أثناء استضافته نظيره الياباني الأحد، على أن القيود التي أعلنتها طوكيو على تصدير معدات تصنيع أشباه الموصلات لن تؤدي سوى إلى «زيادة عزم» بكين على أن تصبح «مكتفية ذاتيًا».

وقال تشين إن «الحظر لن يؤدي سوى إلى زيادة عزم الصين على تحقيق الاكتفاء الذاتي»، واصفًا اليابان بأنها «تابعة» لواشنطن، وفق محضر الاجتماع الوزاري، بحسب «فرانس برس».

في تصريحات للصحفيين، دافع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي عن القيود، فاعتبر أنها «متوافقة مع القواعد الدولية»، مؤكدًا أنها «لا تستهدف دولة بعينها».

ثلاث سنوات من التدهور الحاد في العلاقات
الزيارة التي يقوم بها هاياشي هي الأولى لوزير خارجية ياباني إلى الصين منذ ديسمبر 2019، وتأتي بعد ثلاث سنوات من التدهور الحاد في العلاقات.

وعقد الوزيران اجتماعهما الأحد في بكين بعد يومين فقط من إعلان اليابان عزمها فرض قيود على تصدير معدات تصنيع أشباه الموصلات، وهو إجراء سبق أن أعلنته الولايات المتحدة وهولندا. وأثار الإعلان الياباني الجمعة غضب الصين المستهدفة من دون تسميتها مباشرة.

- اليابان تقيد صادرات معدات صنع الرقائق إلى الصين
-  اليابان تعتزم الحد من تصدير معدات على ارتباط بأشباه الموصلات

من جهته، أوضح وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا الجمعة أن القيود على الصادرات تهدف إلى «منع استعمال التكنولوجيا لأغراض عسكرية»، مؤكدًا أنها لا تستهدف أي دولة على وجه الخصوص.

 أشباه الموصلات موضوع خلاف بارز 
وقال وزير الخارجية الصيني لنظيره الياباني «استخدمت الولايات المتحدة تكتيكات ترهيب لكبح صناعة أشباه الموصلات اليابانية بشكل حاد، وهي الآن تستأنف حيلها القديمة ضد الصين»، وفق محضر الاجتماع.

وأصبحت أشباه الموصلات موضوع خلاف بارز في العلاقات المعقدة أصلا بين الصين واليابان، ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم على التوالي. كما تناول الوزيران قضية ياباني محتجز في الصين بشبهة التجسس، وكان يعمل في الصين لصالح مجموعة الأدوية اليابانية «أستيلاس».

وصرح هاياشي للصحفين بعد الاجتماع أن اليابان «احتجت» على هذا الاعتقال ودعت إلى «الإفراج الفوري» عن المواطن الياباني. من جهته، قال تشين غانغ إن الصين تتعامل مع الملف «وفق القانون».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بـ«هاتريك» في 7 دقائق.. بنزيما يقود الريال لتخطي بلد الوليد

بـ«هاتريك» في 7 دقائق.. بنزيما يقود الريال لتخطي بلد الوليد
السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من مايو

السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من مايو
الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يرسل وفدا إلى روسيا لمناقشة «إعادة ضبط النظام العالمي»

الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يرسل وفدا إلى روسيا لمناقشة «إعادة ضبط النظام ...
نقل الفنان عبدالنبي المغربي للعلاج في جمهورية مصر

نقل الفنان عبدالنبي المغربي للعلاج في جمهورية مصر
فيروس «ماربورغ».. الإمارات تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا

فيروس «ماربورغ».. الإمارات تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا
أسرع تدهور للأنهر الجليدية بالنمسا منذ 132 عاما

أسرع تدهور للأنهر الجليدية بالنمسا منذ 132 عاما
غوارديولا: جوليان ألفاريز لاعب استثنائي

غوارديولا: جوليان ألفاريز لاعب استثنائي
«نساء الجزائر» أغلى لوحاته .. بابلو بيكاسو عملاق مزادات الفن

«نساء الجزائر» أغلى لوحاته .. بابلو بيكاسو عملاق مزادات الفن
لجنة المسابقات تؤجل الدوري الممتاز إلى ما بعد عيد الفطر

لجنة المسابقات تؤجل الدوري الممتاز إلى ما بعد عيد الفطر
شاهد: ثمانية قتلى في إعصار وعواصف تضرب الولايات المتحدة

شاهد: ثمانية قتلى في إعصار وعواصف تضرب الولايات المتحدة
أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد

أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد
«ما وراء التاريخ»: الطريق من خليج البمبة إلى راس الهلال

«ما وراء التاريخ»: الطريق من خليج البمبة إلى راس الهلال
خلونا نحلموا 4 (حـ6): استغلال المياه

خلونا نحلموا 4 (حـ6): استغلال المياه
«أكلات ماجدة 2» (حـ6): سلاطة المكرونة بالمايونيز و«أم علي»

«أكلات ماجدة 2» (حـ6): سلاطة المكرونة بالمايونيز و«أم علي»
الكاميرا الخفية 2023 (حـ4): مقلب السيارة

الكاميرا الخفية 2023 (حـ4): مقلب السيارة
«مع فدوى»: المتميزة في علم النفس ملاك بن جابر

«مع فدوى»: المتميزة في علم النفس ملاك بن جابر
3 أرقام قياسية فريدة لصلاح عبر بوابة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»

3 أرقام قياسية فريدة لصلاح عبر بوابة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»
ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق الحسابات

ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق الحسابات
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
بنك «يو.بي.إس» يتجه لإلغاء 30% من الوظائف بعد استحواذه على «كريدي سويس»
بنك «يو.بي.إس» يتجه لإلغاء 30% من الوظائف بعد استحواذه على «كريدي...
بنك «يو بي إس/كريدي سويس» يعتزم إلغاء 36 ألف وظيفة ضمن خطة لإعادة الهيكلة
بنك «يو بي إس/كريدي سويس» يعتزم إلغاء 36 ألف وظيفة ضمن خطة لإعادة...
محكمة الاستئناف في باريس تنظر في صحة حجز أملاك لرياض سلامة في فرنسا
محكمة الاستئناف في باريس تنظر في صحة حجز أملاك لرياض سلامة في ...
السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من مايو
السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من مايو
العراق يعلن خفض إنتاجه اليومي من النفط اعتبارا من مايو.. بمعدل 211 ألف برميل يوميا
العراق يعلن خفض إنتاجه اليومي من النفط اعتبارا من مايو.. بمعدل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
البرلمان الفرنسي يرفض بفارق ضئيل أول مقترحين بحجب الثقة عن الحكومة
البرلمان الفرنسي يرفض بفارق ضئيل أول مقترحين بحجب الثقة عن ......
مقترحات أوروبية جديدة للسيطرة على ارتفاع فواتير الكهرباء
مقترحات أوروبية جديدة للسيطرة على ارتفاع فواتير الكهرباء...
«غازبروم» تعلن إرسال إمدادات يومية قياسية من الغاز للصين عبر خط أنابيب سيبيريا
«غازبروم» تعلن إرسال إمدادات يومية قياسية من الغاز للصين عبر......
روسيا تؤيد تمديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يومًا فقط
روسيا تؤيد تمديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يومًا فقط...
أسعار النفط ترتفع بعد تراجعها إلى أدنى مستوى منذ 15 شهرا
أسعار النفط ترتفع بعد تراجعها إلى أدنى مستوى منذ 15 شهرا...
المزيد
توقعات بارتفاع أسعار النفط عالميًا بعد «مفاجأة الأحد»
توقعات بارتفاع أسعار النفط عالميًا بعد «مفاجأة الأحد»...
الصين تستنكر القيود اليابانية على تصدير معدات تصنيع أشباه الموصلات
الصين تستنكر القيود اليابانية على تصدير معدات تصنيع أشباه ......
موسكو تمدد قرارها بخفض إنتاجها من النفط بـ500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام
موسكو تمدد قرارها بخفض إنتاجها من النفط بـ500 ألف برميل ......
العراق يعلن خفض إنتاجه اليومي من النفط اعتبارا من مايو.. بمعدل 211 ألف برميل يوميا
العراق يعلن خفض إنتاجه اليومي من النفط اعتبارا من مايو.. ......
السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من مايو
السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من......
المزيد