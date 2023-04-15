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أغنى رجل في العالم.. يربح 30 مليون دولار في لحظات ويزيح إيلون ماسك

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أبريل 2023, 04:23 مساء
أغنى رجل في العالم.. يربح 30 مليون دولار في لحظات ويزيح إيلون ماسك
صورة مركبة لبرنارد أرنو، وإيلون ماسك. (الإنترنت)
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 ارتفعت أسهم شركة لوي فيتون ((EPA:LVMH)) للسلع الفاخرة يوم الخميس في سوق الأسهم بعد الإعلان عن نتائجها المالية، حيث سجلت زيادة بنسبة 17٪ في المبيعات في الربع الأول من عام 2023.

هذا جعل برنارد أرنو، المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة، يعزز مكانته مقارنة بإيلون ماسك، الذي يحتل المرتبة الثانية، كأغنى شخص في العالم.

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وبذلك تكون ثروة رجل الأعمال الفرنسي البالغ من العمر 74 عامًا قد ارتفعت بمقدار 12 مليار دولار إلى ما يقرب من 210 مليار دولار يوم الخميس، وهو رقم قياسي يمثل أكبر ارتفاع له في يوم واحد، وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات. وتبلغ ثروة ماسك الحالية 180 مليار دولار.

 أول شخص من خارج الولايات المتحدة 
وقد انضم السيد أرنو بثروة منخفضة نسبيًا، والذي تمتلك عائلته 48٪ من أسهم LVMH  إلى ماسك، وبيزوس مؤسس شركة أمازون  (NASDAQ:AMZN) في وقت سابق من هذا الشهر باعتبارهم الوحيدين الذين تجاوزت ثروتهم 200.000 مليون دولار. وهو أول شخص من خارج الولايات المتحدة يحقق هذا النجاح، حسب جريدة «ستريت تايمز».

جاء أداء LVMH القوي مدعومًا بإقبال المتسوقين الصينيين على المنتجات باهظة الثمن بعد انتهاء عمليات إغلاق كوفيد. وسجلت الشركة نموًا في كل البلدان، حتى مع وجود «تباطؤ طفيف» في الولايات المتحدة.

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