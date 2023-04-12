«روستات»: نسبة التضخم في روسيا تتراجع إلى ما دون 4%

القاهرة - بوابة الوسط

انخفض التضخم في روسيا في مارس، مسجلا أقل من 4% للمرة الأولى منذ عام، حين فرضت الدول الغربية وابلا من العقوبات على موسكو، حسب ما أفادت وكالة الإحصاء الوطنية الروسية «روستات»، الأربعاء.

وأوضحت الوكالة أنه في مارس بلغ ارتفاع الأسعار 3.51% على أساس سنوي، في انخفاض حاد مقارنة بشهر فبراير (+10.99%)، لكن هذا الانخفاض ليس نتيجة تباطؤ حقيقي للتضخم في روسيا، بل جراء قاعدة الحساب التي اعتمدت لمقارنة الأسعار، حسب «فرانس برس».

وفعليا، تمت مقارنة أسعار مارس 2023 مع أسعار الشهر عينه من العام الماضي عندما استهدف وابلا من العقوبات الدولية الاقتصاد الروسي وأدّى إلى ارتفاع كبير في الأسعار وإضعاف الروبل. وقاعدة المقارنة هذه، التي تشهد ارتفاعا كبيرا مقارنة بقاعدة فبراير سمحت بإظهار تراجع في التضخم بشكل واضح.

نسبة التضخّم في روسيا ستتراوح «بين 5 و7%»

وارتفعت الأسعار في الربع الثاني من 2022، في الأسابيع التي أعقبت بدء الغزو الروسي لأوكرانيا منذ عام. وفي أبريل 2022 حطم التضخم رقما قياسيا يعود للعام 2002، حين ارتفع إلى 17.8% على أساس سنوي.

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وتشير التوقعات التي أعلنتها رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا في منتصف فبراير إلى أنّ نسبة التضخّم في روسيا ستتراوح «بين 5 و7%» في نهاية العام.

وعلى الرغم من تباطؤ التضخّم، فإنه «من غير المحتمل» أن يعدّل البنك المركزي الروسي قريبا سعر الفائدة الرئيسي، المحدّد حاليًا بـ7.5%، وفقا لديمتري بوليفو، مدير الاستثمار في «لوكو انفست» في موسكو، إذ يعتقد أن البنك المركزي الروسي سيبقى «حذرا».