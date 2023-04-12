  • Alwasat News
Atwasat

«روستات»: نسبة التضخم في روسيا تتراجع إلى ما دون 4%

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 09:59 مساء
«روستات»: نسبة التضخم في روسيا تتراجع إلى ما دون 4%
شاشة تعرض أسعار صرف الدولار واليورو أمام مكتب صرافة في العاصمة الروسية موسكو. (أ ف ب)
alwasat radio

انخفض التضخم في روسيا في مارس، مسجلا أقل من 4% للمرة الأولى منذ عام، حين فرضت الدول الغربية وابلا من العقوبات على موسكو، حسب ما أفادت وكالة الإحصاء الوطنية الروسية «روستات»، الأربعاء.

وأوضحت الوكالة أنه في مارس بلغ ارتفاع الأسعار 3.51% على أساس سنوي، في انخفاض حاد مقارنة بشهر فبراير (+10.99%)، لكن هذا الانخفاض ليس نتيجة تباطؤ حقيقي للتضخم في روسيا، بل جراء قاعدة الحساب التي اعتمدت لمقارنة الأسعار، حسب «فرانس برس». 

وفعليا، تمت مقارنة أسعار مارس 2023 مع أسعار الشهر عينه من العام الماضي عندما استهدف وابلا من العقوبات الدولية الاقتصاد الروسي وأدّى إلى ارتفاع كبير في الأسعار وإضعاف الروبل. وقاعدة المقارنة هذه، التي تشهد ارتفاعا كبيرا مقارنة بقاعدة فبراير سمحت بإظهار تراجع في التضخم بشكل واضح.

 نسبة التضخّم في روسيا ستتراوح «بين 5 و7%»
وارتفعت الأسعار في الربع الثاني من 2022، في الأسابيع التي أعقبت بدء الغزو الروسي لأوكرانيا منذ عام. وفي أبريل 2022 حطم التضخم رقما قياسيا يعود للعام 2002، حين ارتفع إلى 17.8% على أساس سنوي.

- الروبل الروسي ينخفض أمام الدولار لأقل مستوى في 3 أسابيع
-  الروبل الروسي يتراجع لأدنى مستوياته مقابل الدولار منذ عام

وتشير التوقعات التي أعلنتها رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا في منتصف فبراير إلى أنّ نسبة التضخّم في روسيا ستتراوح «بين 5 و7%» في نهاية العام. 

وعلى الرغم من تباطؤ التضخّم، فإنه «من غير المحتمل» أن يعدّل البنك المركزي الروسي قريبا سعر الفائدة الرئيسي، المحدّد حاليًا بـ7.5%، وفقا لديمتري بوليفو، مدير الاستثمار في «لوكو انفست» في موسكو، إذ يعتقد أن البنك المركزي الروسي سيبقى «حذرا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أرزاق تساق 2023» (حـ 12): أبو أيهم

«أرزاق تساق 2023» (حـ 12): أبو أيهم
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 13): مقلب عيد الميلاد

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 13): مقلب عيد الميلاد
خلونا نحلموا 4 (حـ 13): السوشيل ميديا

خلونا نحلموا 4 (حـ 13): السوشيل ميديا
«أكلات ماجدة 2» (حـ 13): طاجين كرنب زهرة وفطيرة التفاح

«أكلات ماجدة 2» (حـ 13): طاجين كرنب زهرة وفطيرة التفاح
«أفضل شيف» | الحلقة (11)

«أفضل شيف» | الحلقة (11)
الكاسا وسحوركم علينا (11)

الكاسا وسحوركم علينا (11)
«ما وراء التاريخ»: سوسة (مدينة أبولونيا التاريخية)

«ما وراء التاريخ»: سوسة (مدينة أبولونيا التاريخية)
بيب غوارديولا «مدمر عاطفيا» رغم فوز سيتي على بايرن

بيب غوارديولا «مدمر عاطفيا» رغم فوز سيتي على بايرن
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأخضر والتحدي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأخضر والتحدي في «دورينا»
شاهد عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والجيش الملكي في البطولة العربية

شاهد عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والجيش الملكي في البطولة العربية
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: سلبيات تأجيل الدوري.. ونقاط أخرى

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: سلبيات تأجيل الدوري.. ونقاط أخرى
تقارير: ماسك يسعى إلى مشروع ذكاء صناعي في «تويتر»

تقارير: ماسك يسعى إلى مشروع ذكاء صناعي في «تويتر»
روسيا تجري تجربة لإطلاق صاروخ بالستي «متقدم»

روسيا تجري تجربة لإطلاق صاروخ بالستي «متقدم»
سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة في طرابلس

سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة في طرابلس
شاهد استوديو الـ«VAR».. الحالات التحكيمية لمباراة «الأهلي طرابلس» و«طلائع الجيش» المصري

شاهد استوديو الـ«VAR».. الحالات التحكيمية لمباراة «الأهلي طرابلس» و«طلائع الجيش»...
«الأهلي طرابلس» يصعد إلى الدور التميهدي الثاني بالبطولة العربية

«الأهلي طرابلس» يصعد إلى الدور التميهدي الثاني بالبطولة العربية
«كلينكا» (3): صحة القلب

«كلينكا» (3): صحة القلب
«أطفال أبطال» (1)‎: روبيك

«أطفال أبطال» (1)‎: روبيك
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن تدخل معايير جديدة بشأن انبعاثات السيارات
واشنطن تدخل معايير جديدة بشأن انبعاثات السيارات
تقارير: ماسك يسعى إلى مشروع ذكاء صناعي في «تويتر»
تقارير: ماسك يسعى إلى مشروع ذكاء صناعي في «تويتر»
«قطر للطاقة» تمنح شركة صينية حصة في حقل الشمال الشرقي للغاز
«قطر للطاقة» تمنح شركة صينية حصة في حقل الشمال الشرقي للغاز
تباطؤ التضخم إلى 5% في أدنى مستوياته منذ عامين في الولايات المتحدة
تباطؤ التضخم إلى 5% في أدنى مستوياته منذ عامين في الولايات ...
الأمم المتحدة: ارتفاع أسعار الفائدة يكلف الدول الفقيرة مئات مليارات الدولارات
الأمم المتحدة: ارتفاع أسعار الفائدة يكلف الدول الفقيرة مئات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية...
السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من مايو
السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من......
صندوق النقد يصادق على خطة مساعدة لأوكرانيا بـ15.6 مليار دولار
صندوق النقد يصادق على خطة مساعدة لأوكرانيا بـ15.6 مليار ......
موسكو تمدد قرارها بخفض إنتاجها من النفط بـ500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام
موسكو تمدد قرارها بخفض إنتاجها من النفط بـ500 ألف برميل ......
موسكو تهدّد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إذا بقيت القيود على صادراتها
موسكو تهدّد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إذا بقيت ......
المزيد
«فرانس برس»: القضاء اللبناني يعتزم رفع منع السفر عن حاكم «المركزي»
«فرانس برس»: القضاء اللبناني يعتزم رفع منع السفر عن حاكم ......
ارتفاع عجز الميزانية الأميركية بمقدار 430 مليار دولار مقارنة بالسنة السابقة
ارتفاع عجز الميزانية الأميركية بمقدار 430 مليار دولار مقارنة......
«روستات»: نسبة التضخم في روسيا تتراجع إلى ما دون 4%
«روستات»: نسبة التضخم في روسيا تتراجع إلى ما دون 4%...
الأمم المتحدة: ارتفاع أسعار الفائدة يكلف الدول الفقيرة مئات مليارات الدولارات
الأمم المتحدة: ارتفاع أسعار الفائدة يكلف الدول الفقيرة مئات ......
تباطؤ التضخم إلى 5% في أدنى مستوياته منذ عامين في الولايات المتحدة
تباطؤ التضخم إلى 5% في أدنى مستوياته منذ عامين في الولايات ......
المزيد