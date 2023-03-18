  • Alwasat News
Atwasat

روسيا تعلن موافقتها على تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية 60 يوما

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 مارس 2023, 06:50 مساء
روسيا تعلن موافقتها على تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية 60 يوما
الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا. (أرشيفية: سبوتنيك)
alwasat radio

أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا السبت أن موسكو وافقت على تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يوماً فقط. 

وقالت زاخاروفا في تصريحات نقلتها وكالة أنباء انترفاكس «نرى تقارير من أطراف في اتفاقية الحبوب تفيد بتمديد الاتفاق لمدة 120 يوماً. قلنا مراراً... إن الجانب الروسي أخطرَ جميع أطراف الاتفاقية بأنه يمددها لمدة 60 يوماً»، بحسب «فرانس برس».

استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية 
أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت تمديد الاتفاقية التي سمحت باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، دون أن يحدّد مدة التمديد.

وقبل ساعات من انتهاء مدّة الاتفاقية عند منتصف ليل السبت الأحد، قال إردوغان في تصريحات بثها التلفزيون التركي «بعد محادثات مع الجانبَين، أكّدنا تمديد الاتفاقية التي كان يُفترض أن تنتهي في 19 مارس»، بحسب «فرانس برس».

-  إردوغان يعلن تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية
-  روسيا تؤيد تمديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يومًا فقط

وأضاف، كما تعلمون، فإن هذه الاتفاقية وهي أهم اتفاقيات حصلت خلال الأزمة الأوكرانية منذ بدايتها إلى جانب تفاهمات تبادل الأسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني، كانت ستنتهي اليوم 18 مارس.

تجديد الاتفاقية اعتباراً من 19 مارس
وتابع الرئيس التركي «لكننا ومن خلال تواصلنا المستمر مع الطرفين، الروسي والأوكراني، استطعنا تجديد هذه الاتفاقية اعتباراً من فجر 19 مارس».

وأشار إردوغان إلى أنه حتى اليوم، تم تصدير أكثر من 25 مليون طن من الحبوب، عبر أكثر من 800 سفينة شحن، صوب الأسواق الدولية، وهو ما يؤكد الأهمية الكبيرة لهذه الاتفاقية على الأمن الغذائي العالمي واستقرار الأسعار وتوفّر المواد الغذائية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مشجعا على الإنجاب.. رئيس وزراء اليابان يحذر من «السبع العجاف»

مشجعا على الإنجاب.. رئيس وزراء اليابان يحذر من «السبع العجاف»
بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية «طائفية» فاسدة

بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية...
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر

ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر
كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا
أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج الفكرة

أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج الفكرة
مذكرة اعتقال بوتين.. خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة تحمل «الفيتو»

مذكرة اعتقال بوتين.. خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة تحمل «الفيتو»
رئيس «الجنائية الدولية» عن قرار توقيف بوتين: الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال

رئيس «الجنائية الدولية» عن قرار توقيف بوتين: الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ مذكرات ...
الأهلي بنغازي يفوز على السويحلي ويُتوّج بطلاً لكأس الطائرة

الأهلي بنغازي يفوز على السويحلي ويُتوّج بطلاً لكأس الطائرة
«تشات جي بي تي» يغزو أشهر برامج «ميكروسوفت»

«تشات جي بي تي» يغزو أشهر برامج «ميكروسوفت»
صراع بين تنظيم الدولة وبوكو حرام للهيمنة في شمال شرق نيجيريا

صراع بين تنظيم الدولة وبوكو حرام للهيمنة في شمال شرق نيجيريا
الملاكمة الليبية.. بين أحلام عمر زليتني وقبضة العالمي مالك الزناد

الملاكمة الليبية.. بين أحلام عمر زليتني وقبضة العالمي مالك الزناد
دوري الأبطال.. مواجهات نصف النهائي قد تشهد مواجهات محلية

دوري الأبطال.. مواجهات نصف النهائي قد تشهد مواجهات محلية
الكرملين يتوعد بـ«تدمير» المقاتلات المرسلة من بولندا وسلوفاكيا لأوكرانيا

الكرملين يتوعد بـ«تدمير» المقاتلات المرسلة من بولندا وسلوفاكيا لأوكرانيا
مالي تتسلم طائرات حربية وأخرى مسيّرة من روسيا وتركيا

مالي تتسلم طائرات حربية وأخرى مسيّرة من روسيا وتركيا
الخارجية الأميركية: مبادرة باتيلي توفر أفضل فرصة لإنهاء الاضطرابات وتأمين الشرعية من خلال الانتخابات

الخارجية الأميركية: مبادرة باتيلي توفر أفضل فرصة لإنهاء الاضطرابات وتأمين ...
جريدة «الوسط»: باتيلي يعزز مبادرته بفتح المسار العسكري

جريدة «الوسط»: باتيلي يعزز مبادرته بفتح المسار العسكري
شاهد.. «في التسعين» يستضيف حمدي بطاو للحديث عن برنامج المنتخب الوطني لمباراتي تونس

شاهد.. «في التسعين» يستضيف حمدي بطاو للحديث عن برنامج المنتخب الوطني لمباراتي ...
مجلس الأمن الدولي يدعم «مبادرة باتيلي» ويهدد بفرض عقوبات على مقوضي الانتخابات

مجلس الأمن الدولي يدعم «مبادرة باتيلي» ويهدد بفرض عقوبات على مقوضي الانتخابات
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
النرويج تتعهد بمواصلة مدّ الاتحاد الأوروبي بالغاز
النرويج تتعهد بمواصلة مدّ الاتحاد الأوروبي بالغاز
10 آلاف طن من القمامة في شوارع باريس جرّاء إضراب العمال
10 آلاف طن من القمامة في شوارع باريس جرّاء إضراب العمال
فايننشال تايمز: «يو بي إس» يجري مفاوضات للاستحواذ على «كريدي سويس»
فايننشال تايمز: «يو بي إس» يجري مفاوضات للاستحواذ على «كريدي ...
تركيا تأمل في تمديد اتفاق الحبوب الأوكرانية لمدة 120 يوما
تركيا تأمل في تمديد اتفاق الحبوب الأوكرانية لمدة 120 يوما
«هواوي» تستبدل آلاف المكونات الأميركية بنسخ صينية في أجهزتها
«هواوي» تستبدل آلاف المكونات الأميركية بنسخ صينية في أجهزتها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار...
وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان وبنغازي في ليبيا
وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان ......
غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة
غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على ......
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022...
«ميتا» تعمل على شبكة اجتماعية جديدة
«ميتا» تعمل على شبكة اجتماعية جديدة...
المزيد
استمرار الاحتجاجات في فرنسا بسبب ضغط الحكومة لرفع سن التقاعد
استمرار الاحتجاجات في فرنسا بسبب ضغط الحكومة لرفع سن التقاعد...
روسيا تعلن موافقتها على تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية 60 يوما
روسيا تعلن موافقتها على تمديد اتفاقية تصدير الحبوب ......
إردوغان يعلن تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية
إردوغان يعلن تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية...
«هواوي» تستبدل آلاف المكونات الأميركية بنسخ صينية في أجهزتها
«هواوي» تستبدل آلاف المكونات الأميركية بنسخ صينية في أجهزتها...
تركيا تأمل في تمديد اتفاق الحبوب الأوكرانية لمدة 120 يوما
تركيا تأمل في تمديد اتفاق الحبوب الأوكرانية لمدة 120 يوما...
المزيد