إردوغان يعلن تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت تمديد الاتفاقية التي سمحت باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، دون أن يحدّد مدّة التمديد.

وقبل ساعات من انتهاء مدّة الاتفاقية عند منتصف ليل السبت الأحد، قال إردوغان في تصريحات بثها التلفزيون التركي «بعد محادثات مع الجانبَين، أكّدنا تمديد الاتفاقية التي كان يُفترض أن تنتهي في 19 مارس»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف، كما تعلمون، فإن هذه الاتفاقية وهي أهم اتفاقيات حصلت خلال الأزمة الأوكرانية منذ بدايتها إلى جانب تفاهمات تبادل الأسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني، كانت ستنتهي اليوم 18 مارس.

تجديد الاتفاقية اعتباراً من 19 مارس

وتابع الرئيس التركي «لكننا ومن خلال تواصلنا المستمر مع الطرفين، الروسي والأوكراني، استطعنا تجديد هذه الاتفاقية اعتباراً من فجر 19 مارس».

وأشار إردوغان إلى أنه حتى اليوم، تم تصدير أكثر من 25 مليون طن من الحبوب، عبر أكثر من 800 سفينة شحن، صوب الأسواق الدولية، وهو ما يؤكد الأهمية الكبيرة لهذه الاتفاقية على الأمن الغذائي العالمي واستقرار الأسعار وتوفر المواد الغذائية.

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وأعرب الرئيس التركي عن شكره للأمم المتحدة والجانبين الروسي والأوكراني على جهود الجميع المبذولة لتمديد هذه الاتفاقيات، ولم يتطرق إردوغان لمدة تمديد الاتفاقية في كلامه.