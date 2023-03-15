واشنطن تفتح تحقيقا في إفلاس بنك «سيليكون فالي»

القاهرة - بوابة الوسط

فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقا في قضية إفلاس بنك «سيليكون فالي»، يستهدف خصوصا مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء نقلا عن مصادر مقربة من الملف.

وأفادت جريدة «ذي وول ستريت جورنال» بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية التي تشرف على الأسواق المالية (SEC)، أطلقت هذا التحقيق، مضيفة أن التحقيقات لا تزال في مرحلة أولية وقد لا تؤدي إلى توجيه اتهامات بشكل رسمي، حسب وكالة «فرانس برس».

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والعامل الذي سرع إفلاس بنك «سيليكون فالي» المقرب من الشركات الناشئة، هو سحب مبالغ كبيرة جدا من جانب عملاء يملكون أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم، وهو المبلغ الأقصى الذي تضمنه المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع.