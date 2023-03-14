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تواصل المشاورات بشأن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بعد مقترح روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 مارس 2023, 05:46 مساء
تواصل المشاورات بشأن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بعد مقترح روسيا
نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين يغادر مقر الأمم المتحدة في جنيف بعد مفاوضات بشأن مبادرة البحر الأسود للحبوب. (أ ف ب)
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أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن «المشاورات» متواصلة بعدما اقترحت روسيا تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يومًا فقط بدلًا من 120 يومًا كما جرت عليه الأمور منذ توقيع الاتفاق.

وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركي «ستفعل الأمم المتحدة كل ما في وسعها للحفاظ على الاتفاقية كما هي وضمان استمرارها»، وأشار إلى أن «المشاورات ... مع جميع الأطراف وعلى جميع المستويات متواصلة»، دون أن يحدد ما سيحصل عندما تنتهي صلاحية الاتفاق في 18 مارس بعدما مُدّد 120 يومًا في الخريف، بحسب «فرانس برس».

 تمديد جديد لمبادرة البحر الأسود 
وردًا على سيل من الأسئلة من الصحفيين في جنيف، قال «سنرى السبت ما سيحصل». والإثنين، أعلن نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين، بعد محادثات مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان في جنيف، أن موسكو «لا تعارض تمديدًا جديدًا لمبادرة البحر الأسود بعد انتهاء تمديدها الثاني في 18 مارس، لكن لمدة 60 يومًا فقط».

- روسيا تؤيد تمديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يومًا فقط
-  روسيا تعلن تمديد اتفاقية الحبوب لمدة 60 يوما

لكن كييف اعتبرت أن تمديد الاتفاقية مدة 60 يومًا «يتعارض» مع ما اتُفق عليه. وكتب وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف في تغريدة الإثنين أن «الاتفاقية حول مبادرة حبوب البحر الأسود تنص على تمديد لمدة 120 يومًا على الأقل، وموقف روسيا القاضي بتمديدها لمدة 60 يومًا فقط يتعارض إذن مع الوثيقة الموقعة من جانب تركيا والأمم المتحدة».

 تأثير غير مباشر في ردع الوسطاء 
وأوضح أن أوكرانيا تنتظر «الموقف الرسمي» للأمم المتحدة وتركيا بصفتهما «ضامنتين» للاتفاقية. وفي بيان صدر مساء الإثنين، أكدت الأمم المتحدة أنها «أخذت علمًا» بالموقف الروسي.

موسكو ليست راضية عن نتائج الاتفاقية الثانية التي أبرمت بالتوازي في الصيف الماضي مع الأمم المتحدة وكانت تهدف إلى إزالة العقبات أمام صادراتها من الحبوب وخاصة الأسمدة.

ورغم أن هذه المنتجات لا تتأثر بالعقوبات التي فرضها حلفاء كييف لإجبار موسكو على وقف غزو أوكرانيا، كان لهذه الإجراءات المالية تأثير غير مباشر في ردع الوسطاء الذين يخشون الخضوع لإجراءات انتقامية في الولايات المتحدة وأوروبا.  والثلاثاء، أوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف موقف موسكو.

نقاط شائكة رئيسية بالنسبة لموسكو
وقال «من الواضح أنه بشكل عام ... لم يُطبّق الشق الثاني من الاتفاق الذي يخصنا حتى الآن ... نقدر جهود الأمم المتحدة والأمين العام شخصيًا. لكن أنطونيو غوتيريس لم ينجح في اختراق الجدار الذي أقامه الغرب كمجموعة».

وتشمل النقاط الشائكة الرئيسية بالنسبة لموسكو وفق فيرشينين «المدفوعات المصرفية ولوجستيات النقل والضمانات وإنهاء تجميد الأنشطة المالية وتوريد الأمونيا عبر خط أنابيب توغلياتي-أوديسا».

أسهمت اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية في التخفيف من حدة الأزمة الغذائية العالمية بعد أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022 بوقف شحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود جراء حصار السفن الحربية إلى أن أبرم اتفاق 22 يوليو لإيجاد ممر آمن لتصديرها. وفي منتصف نوفمبر جرى تمديد الاتفاق أربعة أشهر حتى 18 مارس الجاري.

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