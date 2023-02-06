محادثات أسترالية - صينية لاستئناف «التجارة بدون عراقيل» بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

طلبت أستراليا الإثنين من الصين استئناف «التجارة بدون عراقيل» خلال محادثات لوزراء من البلدَين تهدف لإصلاح العلاقات المتوترة بين بكين وكانبيرا.

وفرضت الصين رسومًا جمركية ضخمة على الصادرات الأسترالية الرئيسية مثل الشعير ولحم البقر والنبيذ في العام 2020 في ذروة نزاع مع الحكومة المحافظة السابقة، بحسب «فرانس برس».

وفي السنوات الأخيرة، سعت بكين أيضًا إلى بسط نفوذها في منطقة جنوب المحيط الهادئ الاستراتيجية. وتبنّت الحكومة الأسترالية الجديدة موقفًا أقل حدة منذ تشكيلها في مايو الماضي، وناقشت اليوم الإثنين، مع مسؤولين صينيين، احتمال «الاستئناف الكامل للتجارة».

«تجارة بدون عراقيل للمصدّرين الأستراليين»

وقال وزير التجارة دون فاريل إنه تواصل عبر الفيديو مع نظيره الصيني وانغ وينتاو وشدّد على الحاجة إلى «تجارة بدون عراقيل للمصدّرين الأستراليين». واتفق المسؤولان على الاجتماع في الصين في موعد لم يُحدّد بعد.

- اتفاق مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية

- أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان

وتشير التقديرات إلى أن الرسوم الجمركية، فضلاً عن الحظر غير الرسمي على الفحم الأسترالي، كلفتا أستراليا أكثر من 5 مليارات دولار (3,47 مليارات دولار أمريكي) من عائدات الأسواق الصينية.

وأكّد فاريل أن الاجتماع شكّل «خطوة مهمة في استقرار علاقات أستراليا مع الصين».

منطقة تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ الإثنين «نريد جميعا منطقة تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار، وهذا يعني أن تتحدث القوى العظمى الواحدة مع الأخرى». وزارت وونغ بكين في ديسمبر الماضي في أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أسترالي خلال أربعة أعوام.

وكانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أثارت غضب الصين، بسبب تشكيكها المتكرر في سجلها في مجال حقوق الإنسان وممارساتها ضغطًا من أجل تحقيقٍ مستقلٍ في أصول تفشي فيروس كوفيد-19.