  • Alwasat News
Atwasat

محادثات أسترالية - صينية لاستئناف «التجارة بدون عراقيل» بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 04:43 مساء
محادثات أسترالية - صينية لاستئناف «التجارة بدون عراقيل» بين البلدين
علما أستراليا والصين. (الإنترنت)
alwasat radio

طلبت أستراليا الإثنين من الصين استئناف «التجارة بدون عراقيل» خلال محادثات لوزراء من البلدَين تهدف لإصلاح العلاقات المتوترة بين بكين وكانبيرا.

وفرضت الصين رسومًا جمركية ضخمة على الصادرات الأسترالية الرئيسية مثل الشعير ولحم البقر والنبيذ في العام 2020 في ذروة نزاع مع الحكومة المحافظة السابقة، بحسب «فرانس برس». 

وفي السنوات الأخيرة، سعت بكين أيضًا إلى بسط نفوذها في منطقة جنوب المحيط الهادئ الاستراتيجية. وتبنّت الحكومة الأسترالية الجديدة موقفًا أقل حدة منذ تشكيلها في مايو الماضي، وناقشت اليوم الإثنين، مع مسؤولين صينيين، احتمال «الاستئناف الكامل للتجارة».

 «تجارة بدون عراقيل للمصدّرين الأستراليين»
وقال وزير التجارة دون فاريل إنه تواصل عبر الفيديو مع نظيره الصيني وانغ وينتاو وشدّد على الحاجة إلى «تجارة بدون عراقيل للمصدّرين الأستراليين». واتفق المسؤولان على الاجتماع في الصين في موعد لم يُحدّد بعد.

-  اتفاق مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية
-  أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان

وتشير التقديرات إلى أن الرسوم الجمركية، فضلاً عن الحظر غير الرسمي على الفحم الأسترالي، كلفتا أستراليا أكثر من 5 مليارات دولار (3,47 مليارات دولار أمريكي) من عائدات الأسواق الصينية. 
وأكّد فاريل أن الاجتماع شكّل «خطوة مهمة في استقرار علاقات أستراليا مع الصين».

 منطقة تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ الإثنين «نريد جميعا منطقة تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار، وهذا يعني  أن تتحدث القوى العظمى الواحدة مع الأخرى». وزارت وونغ بكين في ديسمبر الماضي في أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أسترالي خلال أربعة أعوام.

وكانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أثارت غضب الصين، بسبب تشكيكها المتكرر في سجلها في مجال حقوق الإنسان وممارساتها ضغطًا من أجل تحقيقٍ مستقلٍ في أصول تفشي فيروس كوفيد-19.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا

كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا
المعهد الجيولوجي الدنماركي: سكان غرينلاند شعروا بالهزّات الناجمة عن زلزال تركيا

المعهد الجيولوجي الدنماركي: سكان غرينلاند شعروا بالهزّات الناجمة عن زلزال تركيا
560 وفاة في سورية بالكامل جراء الزلزال

560 وفاة في سورية بالكامل جراء الزلزال
زلزال جديد بقوة 7.5 درجة يضرب جنوب شرق تركيا

زلزال جديد بقوة 7.5 درجة يضرب جنوب شرق تركيا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مثلث برمودا الرياضي.. ولا يوجد من يقاضي

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مثلث برمودا الرياضي.. ولا يوجد من يقاضي
بتحليله المباريات.. أردني من ذوي الاحتياجات يصبح نجما على «فيسبوك»

بتحليله المباريات.. أردني من ذوي الاحتياجات يصبح نجما على «فيسبوك»
بيونسيه الأكثر فوزا على الإطلاق.. الفائزون في جوائز «غرامي» 2023

بيونسيه الأكثر فوزا على الإطلاق.. الفائزون في جوائز «غرامي» 2023
نابولي يضرب بثلاثية نظيفة خلال سعيه للقب الدوري الإيطالي الغائب منذ 1990

نابولي يضرب بثلاثية نظيفة خلال سعيه للقب الدوري الإيطالي الغائب منذ 1990
خامنئي يعفو عن عشرات الآلاف من السجناء لهم علاقة بالاحتجاجات

خامنئي يعفو عن عشرات الآلاف من السجناء لهم علاقة بالاحتجاجات
بدونة المدن وترييفها

بدونة المدن وترييفها
بعد جونسون.. شولتس يعلن تفاصيل مكالمته الهاتفية مع بوتين

بعد جونسون.. شولتس يعلن تفاصيل مكالمته الهاتفية مع بوتين
من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي

من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي
كندية تفوز بالجائزة الكبرى لـ«اليانصيب» من أول مرة

كندية تفوز بالجائزة الكبرى لـ«اليانصيب» من أول مرة
أزمات ميلان تزيد حماس «ديربي الغضب» أمام إنتر في الدوري الإيطالي.. الأحد

أزمات ميلان تزيد حماس «ديربي الغضب» أمام إنتر في الدوري الإيطالي.. الأحد
المدير الرياضي لبايرن ميونخ ينتقد نوير: الحارس وضع مصالحه الشخصية قبل مصالح النادي

المدير الرياضي لبايرن ميونخ ينتقد نوير: الحارس وضع مصالحه الشخصية قبل مصالح ...
36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار

36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار
رغبتك في تناول الطعام المتبل «إنذار» بهذا المرض

رغبتك في تناول الطعام المتبل «إنذار» بهذا المرض
شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي

شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
مساع صينية لإدراج سهم «أرامكو» في بورصة هونغ كونغ
مساع صينية لإدراج سهم «أرامكو» في بورصة هونغ كونغ
الحكومة الفرنسية تبدي استعدادا لتقديم تنازلات بشأن خطة إصلاح نظام التقاعد
الحكومة الفرنسية تبدي استعدادا لتقديم تنازلات بشأن خطة إصلاح نظام...
لافروف يزور بغداد لبحث التعاون الاستثماري في مجال الطاقة
لافروف يزور بغداد لبحث التعاون الاستثماري في مجال الطاقة
ارتفاع طفيف في أسعار النفط
ارتفاع طفيف في أسعار النفط
«رينو» و«نيسان» توافقان على إعادة موازنة التحالف
«رينو» و«نيسان» توافقان على إعادة موازنة التحالف
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الجزائري: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون بمحاربة الفساد
الرئيس الجزائري: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون ......
توافق أوروبي على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية
توافق أوروبي على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية...
مصرف لبنان يجمد حسابات 3 معاقبين أميركيا
مصرف لبنان يجمد حسابات 3 معاقبين أميركيا...
مصرف لبنان يحدد سعرا جديدا للصرف للسحب من الودائع الدولارية
مصرف لبنان يحدد سعرا جديدا للصرف للسحب من الودائع الدولارية...
اتفاق مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية
اتفاق مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لأسعار المشتقات ......
المزيد
محادثات أسترالية - صينية لاستئناف «التجارة بدون عراقيل» بين البلدين
محادثات أسترالية - صينية لاستئناف «التجارة بدون عراقيل» بين ......
لافروف يبحث مع نظيره العراقي مستحقات شركات النفط المتأخرة بسبب العقوبات الأميركية
لافروف يبحث مع نظيره العراقي مستحقات شركات النفط المتأخرة ......
كردستان العراق يعلق صادراته النفطية عبر تركيا بسبب الزلزال
كردستان العراق يعلق صادراته النفطية عبر تركيا بسبب الزلزال...
«رينو» و«نيسان» توافقان على إعادة موازنة التحالف
«رينو» و«نيسان» توافقان على إعادة موازنة التحالف...
ارتفاع طفيف في أسعار النفط
ارتفاع طفيف في أسعار النفط...
المزيد