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واشنطن تدعو لاتخاذ خطوات «عاجلة» لضمان الأمن الغذائي في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 12:42 مساء
واشنطن تدعو لاتخاذ خطوات «عاجلة» لضمان الأمن الغذائي في أفريقيا
رئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما (يمين) مستقبلا وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في لوساكا، 23 يناير 2023. (أ ف ب)
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دعت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إلى اتخاذ خطوات عاجلة ومقاومة للتغيرات المناخية بهدف تعزيز الأمن الغذائي في أفريقيا، وذلك أثناء جولة لها في زامبيا.

وفي ختام زيارة استمرت يومين إلى الدولة الواقعة في جنوب القارة الإفريقية، قالت يلين إن تغير المناخ الناجم عن شدة وتواتر العواصف والفيضانات والجفاف، ألحق الضرر بالمحاصيل الزراعية في أفريقيا.

وأضافت خلال جولة في مشروع يقدم المساعدة لصغار المزارعين في إدارة تداعيات تغير أنماط الطقس: «ينبغي أن نتخذ إجراءات عاجلة لتكييف الممارسات الزراعية والتكنولوجيا مع المناخ المتغير».

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الولايات المتحدة مهتمة بالمشاريع المبتكرة في أفريقيا
والمشروع الواقع على بعد 40 كيلومترا عن العاصمة لوساكا، يموله «صندوق المناخ الأخضر» الذي تلقى مليار دولار من الحكومة الأميركية.

وقالت وزيرة الخزانة إن الولايات المتحدة تعطي الأولوية لـ«المشاريع المبتكرة» بما فيها تزويد المزارعين ببذور أكثر مقاومة للجفاف والحرارة والظروف القاسية.

ونددت يلين بـ«الحرب العدوانية غير المبررة» التي تشنها روسيا على أوكرانيا والتي «أضرت بأفريقيا من خلال مفاقمة انعدام الأمن الغذائي القائم وخلق عبء غير ضروري على اقتصاد القارة».

ومن المقرر أن تواصل يلين، التي زارت السنغال، جولتها الأفريقية في دولة جنوب أفريقيا، وذلك بعد أيام قلية على زيارة أجراها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى بريتوريا.

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