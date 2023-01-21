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يلين من السنغال: العبودية تجمع بين تاريخ أفريقيا وأميركا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 05:05 مساء
يلين من السنغال: العبودية تجمع بين تاريخ أفريقيا وأميركا
وزير الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في جزيرة غوري قبالة ساحل دكار. (أ ف ب)
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قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين السبت إن تاريخ الولايات المتحدة وإفريقيا «مرتبط بشكل وثيق» من خلال «مأساة» العبودية، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز علاقاتها مع القارة. 

خلال زيارتها جزيرة غوري، أكبر مركز سابقا لتجارة الرقيق على الساحل الإفريقي،  قبالة العاصمة السنغالية دكار، أعربت يلين عن «شعور غامر بالحزن والألم عند التفكير في أولئك الذين سُرقوا من عائلاتهم»، بحسب «فرانس برس».

وقالت إلى جانب رئيس بلدية غوري أوغستين سنغور، «في كل من إفريقيا والولايات المتحدة، حتى بعد أن قطعنا أشواطا هائلة، ما زلنا نعيش مع العواقب القاسية لتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي».

تاريخ أفريقيا وتاريخ أميركا مرتبطان ارتباطًا وثيقًا
وأضافت «في النهاية، تذكرنا جزيرة غوري بأن تاريخ إفريقيا وتاريخ أميركا مرتبطان ارتباطًا وثيقًا. ما يُشعرني به هذا المكان هو أهمية مضاعفة التزامنا بالقتال من أجل قيمنا ومبادئنا المشتركة أنى تعرضت للتهديد، سواء في الولايات المتحدة أو إفريقيا أو حول العالم. لدينا المزيد من العمل».

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وصلت يلين الجمعة إلى السنغال وهي المحطة الأولى في زيارة تهدف إلى صياغة استراتيجية اقتصادية جديدة تضمن «المنفعة المتبادلة» تجاه إفريقيا مع تنامي نفوذ روسيا والصين فيها.

وقالت الجمعة بعد اجتماع مع مسؤولين من بينهم الرئيس السنغالي ماكي سال، وهو أيضا رئيس الاتحاد الإفريقي، «إن تحقيق الازدهار في القارة لن يفيد إفريقيا فحسب، بل سيساعد أيضا في تقوية الاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي».  ومن المقرر أن تتوجه يلين إلى زامبيا الأحد وبعد ذلك إلى جنوب إفريقيا.

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