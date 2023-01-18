التضخم السنوي في منطقة اليورو يتراجع إلى 9.2% في ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) الأربعاء إن معدل تضخم أسعار المستهلكين تباطأ في منطقة العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» في ديسمبر مثلما كان متوقعا بفضل استمرار تراجع أسعار الطاقة بعد بلوغها مستويات قياسية في وقت سابق.

وأضاف يوروستات أن الأسعار في الدول العشرين التي تشترك في منطقة اليورو تراجعت 0.4% على أساس شهري فيما حققت ارتفاعا 9.2% على أساس سنوي، بحسب «رويترز».

وانخفضت أسعار الطاقة 6.6% على أساس شهري وسجلت زيادة 25.5% على أساس سنوي، دون 34.9% على أساس سنوي في الشهر السابق.

ارتفاع أسعار الغذاء إلى 2.88 نقطة مئوية

ونتيجة لذلك، لم تعد أسعار الطاقة هي السبب الرئيسي في معدل التضخم على أساس سنوي إذ ارتفعت 2.79 نقطة مئوية فقط، في حين ارتفعت أسعار الغذاء 2.88 نقطة مئوية.

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وصعدت أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة 1.70 نقطة مئوية فيما استمرت أسعار الخدمات عند 1.83 نقطة. وباستثناء الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة، ارتفعت الأسعار 0.7% على أساس شهري فيما حققت زيادة سنوية 6.9%.

وأظهر مقياس آخر يستثني أسعار التبغ والكحول ارتفاع التضخم 0.6% على أساس شهري مقابل زيادة 5.2% على أساس سنوي.