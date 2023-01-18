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التضخم في بريطانيا يتباطأ إلى 10.5% في ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 يناير 2023, 01:12 مساء
التضخم في بريطانيا يتباطأ إلى 10.5% في ديسمبر
وزير المالية البريطاني جيريمي هانت أثناء مغادرته بعد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في 10 داونينج ستريت في وسط لندن، 25 أكتوبر 2022. (رويترز)
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تباطأ التضخّم إلى 10.5% على أساس سنوي في المملكة المتحدة في ديسمبر، مقابل 10.7% في نوفمبر، لكنه يبقى عند مستويات عالية جدا تاريخيا، ما يفاقم أزمة كلفة المعيشة في البلاد.

وانخفضت أسعار النقل خصوصا المحروقات، بشكل كبير الشهر الماضي، وأيضا أسعار الملابس والأحذية والأنشطة الترفيهية والثقافية، رغم احتفالات نهاية العام، حسبما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في تقرير الأربعاء، وفق وكالة «فرانس برس».

وزير بريطاني: التضخّم المرتفع يمثّل كابوسا لميزانية العائلات
غير أنّ أسعار الفنادق وتذاكر الطيران والمطاعم وكذلك أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت، ممّا أدى إلى إبطاء انخفاض الأسعار. وقال وزير المالية جيريمي هانت في بيان إن «التضخّم المرتفع يمثّل كابوسا بالنسبة لميزانية العائلات ويدمّر الاستثمارات في الأعمال، كما يؤدي إلى إضرابات، لذلك حتى لو كان ذلك صعبا، يجب أن نبقى على المسار الصحيح لخفضه». وأضاف «لدينا خطة لخفض التضخّم إلى النصف هذا العام، وخفض الديون وتنمية الاقتصاد، ولكن من المهم اتخاذ القرارات الصعبة اللازمة».

وتتصاعد الإضرابات في البلاد في عدّة قطاعات، مثل النقل والتعليم والصحة، حيث تطالب النقابات بزيادة الأجور بما يتماشى مع التضخّم. غير أنّ الحكومة ترفض في الوقت الحالي القبول بطلبات المُضربين، مؤكدة أنّها لا تريد تأجيج حلقة مفرغة دائمة من ارتفاع الأسعار. من جهتها، أعربت المسؤولة في المعارضة العمالية عن الشؤون المالية، عن أسفها لـ«13 عاما من الفرص الضائعة في ظل حزب المحافظين والتي تركت اقتصادنا أضعف وأُسرنا في حالة سيئة».

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