التضخم في ألمانيا يبلغ أعلى مستوياته في 2022 وتوقعات بتحرك المركزي الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو، في العام 2022 نسبة تضخّم هي الأعلى منذ 70 عاما بلغ معدلها 7.9%، في سياق يدفع المصرف المركزي الأوروبي إلى مواصلة رفع الفائدة، وفق مسؤول رفيع المستوى.

والثلاثاء أشارت رئيسة معهد ديستاتيس روث براند في بيان إلى أن معدل التضخم السنوي الأعلى منذ إنشاء الدولة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية «مردّه بشكل رئيسي الارتفاع الشديد لأسعار منتجات الطاقة والغذاء منذ بدء الحرب في أوكرانيا». والمعدل أعلى بكثير من ذاك المسجل في فرنسا حيث بلغ 5.2% في 2022، بحسب «فرانس برس».

تضخم الأسعار يصل ذروته على أساس سنوي في أكتوبر

وبلغ تضخم الأسعار ذروته عند 10.4% على أساس سنوي في أكتوبر، وفق المعايير الألمانية. لكن مذّاك ساهم تحرير برلين 200 مليار يورو في إطار خطة لتحديد سقف لأسعار الطاقة، في احتواء جزئي لهذا التضخم الذي تراجع في ديسمبر وللشهر الثاني على التوالي إلى 8.6%، وفق ما أفاد الثلاثاء معهد ديستاتيس.

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وساهمت الإعانات الحكومية في خفض أسعار الغاز (39.1%) والوقود (8.9-%) مقارنة بنوفمبر. في حين ارتفعت بشكل طفيف أسعار الكهرباء (0.4%) وكذلك الغذاء (0.8+%). وأكد معهد ديستاتيس أن مؤشر الأسعار المنسق الذي يعتمده المصرف المركزي الأوروبي معيارا ارتفع إلى 9.6% على أساس سنوي، علما بأنه تراجع في ديسمبر.

كذلك سجل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو تراجعا إضافيا في ديسمبر إلى 9.2%، لكنه لا يزال بعيدا جدا عن معدل 2% المستهدف للمركزي الأوروبي. في مقابلة أجرتها معه جريدة «فاينانشل تايمز» جدّد الخبير الاقتصادي في المعهد المالي فيليب لاين التأكيد على «وجوب رفع المعدلات بشكل أكبر».

رفع كلفة الاقتراض لخفض التضخم

وردا على سؤال حول إلى أي حد يتعيّن رفع كلفة الاقتراض لخفض التضخّم، اعتبر لاين ان الأمر يتوقف على «ردود الفعل» في الأشهر المقبلة خصوصا على صعيدي الاستهلاك والاستثمار في منطقة اليورو.

ومنذ يوليو رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأساسية 2.5 نقطة مئوية، وفي ديسمبر أكدت رئيسة الهيئة كريستين لاغارد أن هذه الأسعار ستُرفع مجددا في فبراير ومارس. لكن لاين أشار إلى أنه مذاك سجلت «تراجعات قوية في أسعار الطاقة»، مشيرا إلى أن هذا الأمر مرده بشكل كبير «الطقس المعتدل في الأسابيع الأخيرة».

وشدد لاين وهو الحاكم السابق للمصرف المركزي الإيرلندي على أن المصارف المركزية في منطقة اليورو يجب «أن تبقى منفتحة بشأن المنحى الذي يتعين أن تسلكه أسعار الفائدة الأساسية».