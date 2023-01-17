«غولدمان ساكس» ينهي الربع الأخير من 2022 بتراجع كبير في الإيرادات

القاهرة - بوابة الوسط

سجّل مصرف غولدمان ساكس الثلاثاء تراجعا كبيرا في إيرادات الربع الرابع للعام 2022، يعود إلى انخفاض عمليات الدمج التي كانت ما دون توقعات المحللين وزادت الضغوط على أسهمه.

وأفاد المصرف الاستثماري بتسجيل «تراجع مهم» في عمليات الدمج المنجزة ونشاطات الاستحواذ، مع لجوء عدد أقل من الشركات الكبرى إلى السيطرة على المنافسين، وانخفاض عدد الطروحات الأولية العامة للأسهم مقارنة بالأعوام القليلة الماضية. وأشار إلى أن تراجع الاكتتاب في الملكية والديون كان من العوامل المساهمة في انخفاض أرباحه، بحسب «فرانس برس».

تراجع نسبته 69% مع انخفاض الإيرادات

وأوضح المصرف الأميركي أن دخله الصافي في الربع الرابع بلغ 1.2 مليار دولار، بتراجع نسبته 69%، مع انخفاض الإيرادات إلى 10.6 مليار دولار، لتسجّل بدورها تراجعا بنسبة 16%.

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وجاءت نتائج غولدمان ساكس في أعقاب سلسلة نتائج متفاوتة أعلنتها مؤسسات مالية كبرى الأسبوع الماضي، مع إشارة بعض المصارف الى احتمال تسجيل «ركود معتدل» على هذا الصعيد. وسجّلت خدمات إدارة الأصول والثروة في المصرف تراجعا يعود إلى انخفاض عائدات الاستثمار في الملكية والديون. كما سجّلت نتائج أخرى معاكسة جراء أعمال بطاقات الائتمان للأفراد، والتكاليف المرتفعة لتعويضات الموظفين.

المصرف يعتزم تسريح ما يصل إلى 8% من موظفيه

وفي أكتوبر، أعلن المصرف تقليص عملياته من أربعة أقسام تشغيلية إلى ثلاثة. وفي ديسمبر، أشارت تقارير صحفية أميركية إلى أن المصرف يعتزم تسريح ما يصل إلى ثمانية بالمئة من موظفيه، أي قرابة أربعة آلاف وظيفة. إلا أن مصدرا قريبا من الملف أشار في يناير إلى أن العدد سيكون 3200 وظيفة كحد أقصى.

وتحدث الرئيس التنفيذي لغولدمان ساكس ديفيد سولومون عن مواجهة المصرف لـ«خلفية اقتصادية صعبة»، مشيرا إلى أن تركيز الشركة هو على «تحقيق فؤاد إعادة التنظيم الاستراتيجي الذي سيعزز نواة أعمالنا، يوسّع منصات النمو، ويحسّن الكفاءة».

وانعكست الأرقام التي أعلنها المصرف سلبا على أسعار أسهمه، اذ تراجعت بنسبة 2.5% في تداولات ما قبل فتح الأسواق، ليسجّل سعر السهم 364.67 دولار.