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بنك غولدمان ساكس ينوي تسريح نحو 8% من موظفيه

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 ديسمبر 2022, 10:22 صباحا
بنك غولدمان ساكس ينوي تسريح نحو 8% من موظفيه
شعار بنك غولدمان ساكس، (أ ف ب)
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ينوي بنك غولدمان ساكس، تسريح ما يصل إلى 8% من موظفيه أو قرابة 4 آلاف وظيفة، بحسب تقارير إعلامية صادرة الجمعة، حيث يتوقع العملاق المصرفي تباطؤ النمو العالمي عام 2023.

ومن المتوقع خفض الوظائف أوائل عام 2023، وفقا لتقارير نشرتها «سيمافور» و«سي إن بي سي»، التي رجحت أن يكون أن الرقم النهائي أقل من 8%، بحسب وكالة «فرانس برس».

وعادة ما يستغني «غولدمان ساكس» عن نسبة تتراوح بين 1 و5% سنويا من قوته العاملة، تستهدف الموظفين من ذوي الأداء الضعيف.

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وقال شخص مطلع على القضية لوكالة «فرانس برس»، إن عملية التسريح هذا العام ستكون أعمق من المعتاد في ضوء عدم اليقين، الذي يظلل التوقعات الاقتصادية وتنامي القوة العاملة في غولدمان ساكس في السنوات الأخيرة.

وبلغ عدد موظفي مصرف غولدمان ساكس 49,100 موظف في نهاية أكتوبر، بزيادة 30% مقارنة بنهاية عام 2019، بعد سلسلة من عمليات الاستحواذ والتوظيف.

توقعات ضبابية وانخفاض الرسوم
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يشهد فيه غولدمان ساكس ومصارف استثمارية أخرى، انخفاضا كبيرا في الرسوم المرتبطة بالعروض العامة الأولية، إضافة الى توقعات ضبابية فيما يتعلق بتقديم المشورة لعمليات الاندماج والاستحواذ عام 2023.

وخلال مؤتمر مالي الأسبوع الماضي، قال الرئيس التنفيذي لمصرف غولدمان ساكس، ديفيد سولومون، إن نشاط أسواق رأس المال كان أيضا أضعف من التوقعات، مع تخفيف العملاء مخاطراتهم الاستثمارية بعد عام متقلب.

وأضاف سولومون «ما زلنا في الوقت نفسه نرى رياحا معاكسة على خطوط نفقاتنا، خاصة على المدى القريب»، متابعا «سنبقى متنبهين وسنجعل حجم الشركة يعكس مجموعة الفرص الماثلة أمامنا».

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