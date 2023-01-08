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أوراق نقدية جديدة في الأردن تحمل صورة الملك عبدالله و«الأقصى»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 يناير 2023, 01:38 مساء
أوراق نقدية جديدة في الأردن تحمل صورة الملك عبدالله و«الأقصى»
عملة أردنية من فئة الخمسين دينار. (الإنترنت)
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كشف البنك المركزي الأردني عن عملات ورقية جديدة تحمل إحداها صورة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وبجانبه المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وأعلن البنك المركزي الأردني، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، مساء أمس السبت، إن «الإصدار الجديد يتضمن أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد، بالإضافة إلى تحسين جودة أوراق النقد وإطالة عمرها في التداول». وأضاف أن الإصدار الجديد يأتي أيضا «مع ظهور الحاجة إلى تحسين علامات تمييز فئات النقد الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر».

ويتضمن الإصدار الجديد أوراقا من فئات 50 دينارا و20 دينارا و10 دنانير و5 دنانير ودينار واحد، وعلى أحد وجهيها صور الملوك الأردنيين من عبدالله الثاني والراحلين الحسين بن طلال وطلال بن عبدالله وعبدالله الأول والشريف حسين بن علي، كما هى الحال في العملات المتداولة حاليا.

المسجد الأقصى يظهر على الـ50 دينارا
لكن في فئة الخمسين دينارا يظهر المسجد الأقصى إلى جانب صورة الملك عبدالله الثاني، حسب النماذج التي كشف النقاب عنها البنك المركزي الأردني. ولم تكن صورة المسجد موجودة في هذه الفئة من العملة السابقة.

تعترف إسرائيل التي وقّعت معاهدة سلام مع الأردن في العام 1994، بإشراف المملكة ووصايتها على المقدسات الإسلامية في القدس التي كانت كسائر مدن الضفة الغربية تخضع للسيادة الأردنية قبل أن تحتلها الدولة العبرية في العام 1967.

وأكد البنك المركزي الأردني أن «هذه الفئات لن تحمل الصفة القانونية (كعملة قابلة للتداول) إلا بعد طرحها جنبا الى جنب مع فئات الإصدار الحالي للأوراق النقدية ضمن مواعيد سنعلن عنها وقت طرح كل فئة «باستثناء فئة الدينار الواحد التي طرحت بالتداول بالفعل في 26 ديسمبر».

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