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مليار مشاهدة لمباراة كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 ديسمبر 2022, 02:36 مساء
مليار مشاهدة لمباراة كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
حفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر، 20 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
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كشفت شبكة قنوات «beIN» الإعلامية تجاوز عدد مشاهدات بطولة كأس العالم 2022، حاجز المليار مشاهدة، لحفل الافتتاح ومباريات الجولة الأولى من المجموعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتشير النسبة المعلنة من قبل الشبكة إلى زيادة بمقدار 113% عن نظيرتها في بطولة روسيا 2018، والتي فاز بها منتخب فرنسا، والتي تعكس الإقبال الجماهيري العربي على متابعة البطولة، وكذلك المنتخبات العربية المشاركة في أول بطولة تقام على أرض عربية، وذلك بحسب ما نشرته شبكة قنوات «beIN» على موقعها.

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وفي تصريح للرئيس التنفيذي لمجموعة قنوات «beIN» محمد السبيعي، نفخر بتقديم البث الخاص بمباريات كأس العالم للجمهور العربي، كنا نعلم أنها ستكون بطولة استثنائية على مستوى بث المباريات، ولطالما أكد الجمهور العربي على حبهم لكرة القدم ومتابعتها، خاصة إذا ما كانت البطولة تقام على أرض قطر.

أعلى نسبة مشاهدة
ووفقا لما أعلنته شركة «إبسوس»، شهدت المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين قطر والإكوادور مشاهدة 111 مليون شخص لها، في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما جاءت مباراة المنتخب السعودي ثانيا أمام الأرجنتين بمشاهدة 99 مليون شخص، فيما حلت مباراة البرازيل وصربيا ثالثا، بـ95 مليون مشاهدة.

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