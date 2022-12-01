مليار مشاهدة لمباراة كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت شبكة قنوات «beIN» الإعلامية تجاوز عدد مشاهدات بطولة كأس العالم 2022، حاجز المليار مشاهدة، لحفل الافتتاح ومباريات الجولة الأولى من المجموعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتشير النسبة المعلنة من قبل الشبكة إلى زيادة بمقدار 113% عن نظيرتها في بطولة روسيا 2018، والتي فاز بها منتخب فرنسا، والتي تعكس الإقبال الجماهيري العربي على متابعة البطولة، وكذلك المنتخبات العربية المشاركة في أول بطولة تقام على أرض عربية، وذلك بحسب ما نشرته شبكة قنوات «beIN» على موقعها.

- كأس العالم 2022: الأرجنتين وبولندا إلى دور الـ16 رغم فوز المكسيك

- القادري يشيد بالدعم الجماهيري ويتحسر على الخروج من المونديال

وفي تصريح للرئيس التنفيذي لمجموعة قنوات «beIN» محمد السبيعي، نفخر بتقديم البث الخاص بمباريات كأس العالم للجمهور العربي، كنا نعلم أنها ستكون بطولة استثنائية على مستوى بث المباريات، ولطالما أكد الجمهور العربي على حبهم لكرة القدم ومتابعتها، خاصة إذا ما كانت البطولة تقام على أرض قطر.