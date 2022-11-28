لاغارد ترجح عدم بلوغ التضخم ذروته في منطقة اليورو بعد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الإثنين، أنها ستفاجأ إذا ما كان التضخم قد بلغ فعلًا ذروته في منطقة اليورو مما يشير إلى أن الصعوبات النقدية الحالية ستستمر.

وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي خلال جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي «أود أن أرى أن التضخم بلغ ذروته في أكتوبر لكنني أعتقد أن هناك كمًا كبيرًا من عدم اليقين» لنفترض أن هذا هو الحال، وهذا الأمر سيفاجئني بالطبع، بحسب «فرانس برس». وشددت على أن حالة عدم اليقين تتعلق بشكل خاص بانعكاسات ارتفاع كلفة الطاقة على أسعار التجزئة.

وبلغ ارتفاع الأسعار ذروته في أكتوبر عند 10.6%، وكان مرتفعًا جدًا بنحو 5% إذا ما استثنينا أسعار الطاقة والمواد الغذائية. في مواجهة التضخم المتزايد في أعقاب الحرب في أوكرانيا، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 2% منذ يوليو، وهو ما لم يقدم عليه إطلاقا في تاريخه بهذا الشكل المفاجئ.

رفع الفائدة مجددًا في ديسمبر

ومن المقرر رفع الفائدة مجددًا في ديسمبر خلال الاجتماع الأخير للعام، ولكن على الأرجح على نطاق أقل من الزيادات بنسبة 0.75% في سبتمبر وأكتوبر كما يقول المراقبون. وترى لاغارد أن التضخم سيتراجع على المدى البعيد بفضل السياسة النقدية المعتمدة والتراجع التدريجي للاختناقات من ناحية العرض.

- شبح التضخم يلوح في الأسواق الأميركية والأوروبية في «يوم الجمعة الأسود»

- الاحتياطي الفدرالي الأميركي يؤكد استمراره في رفع الفائدة لكبح التضخم

وقالت إنه حاليًا يرى أفضل خبراء الاقتصاد داخل البنك المركزي الأوروبي وجود خطر ارتفاع التضخم. وأضافت أنه في هذا السياق، أسعار الفائدة هي وستبقى الأداة الرئيسية لمكافحة التضخم.

وقالت إنه حاليًا يرى أفضل خبراء الاقتصاد داخل البنك المركزي الأوروبي وجود خطر ارتفاع التضخم. وأضافت أنه في هذا السياق، أسعار الفائدة هي وستبقى الأداة الرئيسية لمكافحة التضخم.

في الولايات المتحدة بدأ الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر وبقوة أكبر ويعتقد الآن أن وتيرة أبطأ لرفع معدلات الفائدة قد تكون قريبًا خطوة مناسبة.