3 نقاط في الديكور قبل اختيار السرير

القاهرة - بوابة الوسط

يمثل اختيار ديكور خلف السرير لمن يرغب أن تكون غرفة نومه عالمه الخاص عنصرًا من عناصر الديكور البارزة والذي يعطي للمكان شكلا جميلا وأنيقا ومريحا للنفسية، عندما يتمتّع بالأناقة والتجديد، وتجدر الإشارة إلى أن السرير المخلي من اللوح الأمامي هو مجرّد مرتبة عالية. فما هو الرائج في مجال تصميم ظهر السرير؟ وكيف يمكن لهذه القطعة الصغيرة أن ترفد الديكور باللمسة الفنية؟ نصائح حسب موقع «سيدتي».

نصائح في ديكور غرف النوم

- يبدو السرير القطعة الأولى التي تقع عليها العينان في غرفة النوم، ولذا عندما يزوّد السرير بلوح أمامي مشغول من المخمل الملوّن بلون نابض بالحياة أو المصمّم بشكل مثير للاهتمام، بخاصة التفاصيل المضفرة أو المزخرفة، فهو يعكس الفخامة. علمًا أن تصاميم الأسرّة ذات الألواح الأماميّة المخملية تسترجع عصر الـ«آرت ديكو».

- يروج لظهر السرير الطويل والمطبوع بالصور، في إطلالة توحي بالجرأة، بخاصّة في حضور ألوان كالأحمر والبرتقالي الغني والأصفر الخردلي والأخضر الجريء، أو الأزرق لهواة الكلاسيكية في الديكور. وغالبًا ما تكون الرسوم الواضحة على ظهر السرير مستوحاة من الطبيعة، ومنها: الأزهار وأوراق الشجر. وبالتالي، ستتراجع الألواح الأمامية المصنوعة من الخشب، والتي هيمنت على سوق المفروشات في السنوات الأخيرة، لإفساح المجال للأقمشة لا سيما المخامل حتّى تسود.

• تقضي اتجاهات الديكور الراهنة بالبعد عن البساطة، والبحث في المقابل عن سرير ذي خلفيّة بارزة، سواء لناحية الشكل أو اللون أو الحجم، علمًا أن ظهر السرير يحاكي لوحةً فنّيةً. وفي هذا الإطار، يستلهم مصمّمون عديدون من الفنادق تصاميم الأسرة المزوّدة بالألواح الأماميّة، مع التنسيق وفق ورق الجدران خلف السرير أو حتّى تحقيق التضاد المحبّب في الديكور.