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الخل وبيكربونات الصوديوم لتنظيف مرتبة السرير

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 01:08 مساء
الخل وبيكربونات الصوديوم لتنظيف مرتبة السرير
نظافة مرتبة السرير بشكل مستمر أمر ضروري (الإنترنت)
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- يوصي الأطباء بضرورة الحفاظ على نظافة مراتب الأسرّة بشكل مستمر، حتى لا تكون بؤرة لتجمع الجراثيم المسببة للأمراض.

وتتوفر العديد من طرق إزالة البقع عن الأثاث والمفروشات، لكن سنتعرّف اليوم على كيفية تنظيف المراتب، وفق «بيوت».

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تنظيف المراتب باستخدام بيكربونات الصوديوم
يمكنك تنظيف المراتب بالكربونات من خلال رش القليل منها مع الماء على البقع المراد تنظيفها وتركها لحين بدء زوال البقع، ثم يتم فرك البقعة بفوطة مخصصة للفرشات وتجفيفها، كما تساعد الكربونات في إزالة الروائح الكريهة من المراتب.

تنظيف المراتب بالخل

عند البحث عن طريقة تنظيف وتعقيم مراتب السرير، لا بد من ذكر محلول الخل والماء لأهميته في التخلص من البقع الصفراء العالقة على المراتب، إلى جانب دور هذا المحلول في تنظيف المراتب من الحشرات والقضاء عليها لرائحته النفاثة.

نصائح للحفاظ على المراتب
بعد التعرّف على كيفية تنظيف المراتب في المنزل، إليكِ النصائح التالية التي تساعدك في الحفاظ على المراتب:
ترك مسافة بين أرضية الغرفة والفرشة لتجنب تعرّضها للرطوبة.
اختيار مرتبة نوم مريحة وصحية.
تبديل المرتبة بين الحين والآخر.
تنظيف المراتب بشكل دوري واستخدام المكنسة الكهربائية لشفط الأوساخ المتراكمة.
تغليف المرتبة بغطاء لتسهيل تنظيفها.

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