الخل وبيكربونات الصوديوم لتنظيف مرتبة السرير

القاهرة - بوابة الوسط

- يوصي الأطباء بضرورة الحفاظ على نظافة مراتب الأسرّة بشكل مستمر، حتى لا تكون بؤرة لتجمع الجراثيم المسببة للأمراض.

وتتوفر العديد من طرق إزالة البقع عن الأثاث والمفروشات، لكن سنتعرّف اليوم على كيفية تنظيف المراتب، وفق «بيوت».

- 7 نصائح لخزانة مرتبة ومساحة أكبر

تنظيف المراتب باستخدام بيكربونات الصوديوم

يمكنك تنظيف المراتب بالكربونات من خلال رش القليل منها مع الماء على البقع المراد تنظيفها وتركها لحين بدء زوال البقع، ثم يتم فرك البقعة بفوطة مخصصة للفرشات وتجفيفها، كما تساعد الكربونات في إزالة الروائح الكريهة من المراتب.

تنظيف المراتب بالخل